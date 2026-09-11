Vivienda
El PSdeG reclama a Rueda transferir «de inmediato» a los ayuntamientos la partida estatal destinada a las zonas de mercado residencial tensionado
Bouza acusó a la Xunta de apropiarse de medidas del Estado, mientras "castigan" a los gobiernos locales que quieren resolver el problema de la vivienda
R. S.
El PSdeG reclamó este viernes al Gobierno de la Xunta que transfiera "de inmediato" a los municipios los más de cinco millones de euros que va a recibir del Estado para las zonas de mercado residencial tensionado, especialmente A Coruña y Santiago. Así lo trasladó el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, Aitor Bouza, quien exigió al mandatario autonómico, Alfonso Rueda, que "no se quede con el dinero" que corresponde a los concellos.
En una convocatoria de prensa en el Parlamento de Galicia, Bouza tiró de hemeroteca y acusó a los populares de "haber torpedeado" las declaraciones de zonas tensionadas. "En años anteriores, no repercutió las partidas a la ciudad de A Coruña (la única entonces declarada como tal)", añadió, al tiempo que dio a conocer una batería de iniciativas parlamentarias para garantizar que "el dinero no se quede en el bolsillo de la Xunta".
De este modo, el socialista se mostró crítico con que el Gobierno gallego "se haya dedicado a poner palos en las ruedas para evitar la puesta en marcha de las zonas de mercado residencial tensionado", llegando, en sus palabras, a aprobar una normativa específica a través de la Ley de Acompañamiento "para que tengan que ser los ayuntamientos los que desarrollen los planes que permitan aplicar la medida que habilita la Ley de Vivienda".
"Lo único que hacen es poner el logotipo de la Xunta de Galicia para apropiarse de medidas que no son suyas", denunció Bouza, quien apuntó que, mientras, "castigan" a los gobiernos locales que quieren resolver el problema de la vivienda. Así, recordó que el registro de demandantes de vivienda es "cada vez mayor", superando ya las 30.000 personas inscritas, lo que da la medida del "drama" de una "emergencia habitacional que no se puede combatir simplemente hurtando el dinero y hurtando también las medidas": "Tiene que haber una política seria de vivienda para poder vivir con dignidad".
Fuente: El Correo Gallego
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