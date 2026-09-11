Galicia lidera las intervenciones de la Fiscalía en España para proteger a personas mayores y con discapacidad

Galicia se situó en 2025 a la cabeza de España en las diligencias abiertas por la Fiscalía para analizar las necesidades de apoyo y protección de personas con discapacidad o mayores que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Las cuatro fiscalías provinciales incoaron 4.068 actuaciones preprocesales, frente a las 3.131 del año anterior, lo que supone un crecimiento próximo al 30%. En números absolutos es el volumen más elevado entre las comunidades autónomas y supera al de Cataluña, con 3.325, Madrid, con 2.774, y Valencia, con 2.653. En el conjunto del Estado, por el contrario, la cifra apenas varió, pues ha pasado 20.833 en 2024 a 20.869 el pasado año, según los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Estas diligencias constituyen una fase previa y no significan que en todos los casos termine adoptándose una medida judicial. La propia Fiscalía las define como un «primer filtro» para evitar, precisamente, judicializaciones innecesarias. Su finalidad es obtener información sobre la situación de la persona y determinar si necesita algún apoyo, cuál debe ser y si puede resolverse mediante su familia, su entorno social o los servicios disponibles sin necesidad de acudir a un juzgado.

La figura más habitual fuera de los tribunales es la guarda de hecho: un familiar o allegado presta apoyo de manera cotidiana sin que exista un nombramiento judicial formal. Solo cuando ese apoyo resulta insuficiente se plantea una medida judicial. Otras opciones son la curatela, que puede ser asistencial para determinados actos o representativa, reservada para situaciones en las que otra persona debe actuar en su nombre en ámbitos concretos. También puede nombrarse un defensor judicial para actuaciones puntuales. La Memoria destaca precisamente a Ourense por utilizar cada vez más esta última figura, especialmente en herencias, gestión de cuentas bancarias y activos financieros, con 354 procedimientos de nombramiento de defensor judicial en 2025.

Este incremento gallego del 30% se reparte de forma desigual. A Coruña contabilizó 1.848 diligencias y Ourense 1.157, mientras que Pontevedra registró 571 y Lugo otras 492. Solo las dos primeras provincias reúnen, por tanto, cerca de tres cuartas partes de las actuaciones realizadas en Galicia. La Fiscalía General destaca expresamente el volumen de las cuatro provincias dentro de su balance estatal, aunque advierte de que las cifras no pueden interpretarse directamente como un indicador de mayor desprotección. Influyen también la realidad social de cada territorio, los criterios de los órganos judiciales y el peso que tengan los apoyos familiares, institucionales o comunitarios.

Cuando esos apoyos funcionan, el proceso puede cerrarse sin llegar a la intervención judicial propiamente dicha. De hecho, la Fiscalía de Lugo, por ejemplo, señala que lo más habitual es archivar los expedientes cuando se comprueba que existe una guarda de hecho suficiente y adecuada, es decir, cuando un familiar o allegado ya presta de manera efectiva la ayuda que necesita la persona. Solo cuando esa fórmula resulta insuficiente se plantea acudir a medidas judiciales de apoyo, que pueden comprender figuras como la curatela o, para determinadas actuaciones concretas, el defensor judicial.

Entre los objetivos de estas actuaciones fiscales también está la de prevenir abusos, maltrato o desasistencia de las personas mayores, si bien no se indican el número de estas intervenciones. Pero de nuevo la Fiscalía de Lugo quiere destacar que detrás de muchas de las medidas judiciales en las que se decreta el internamiento involuntario no es por falta de capacidad de decisión del afectado, sino en «la distancia entre lo que la persona mayor quiere y los recursos públicos que pueden ofrecérsele», a lo que se suma la insuficiencia de algunas pensiones para mantener una vida autónoma en el domicilio.