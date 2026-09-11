La Fiscalía plantea designar por primera vez a Lugo y Ourense especialistas antidroga ante el incremento de las causas por narcotráfico

La comunidad gallega es una «comunidad tradicionalmente afectada por el narcotráfico», pero a pesar de la implantación de esta actividad ilícita, solo cuenta con dos fiscales especiales contra el narcotráfico, que están asignados a las provincias de Pontevedra y A Coruña por concentrar el grueso de las investigaciones y los asuntos de mayor entidad. No obstante, este mapa está llamado a cambiar, porque la expansión de las causas por tráfico de drogas más allá de las provincias atlánticas ha llevado a la Fiscalía General del Estado a plantear un refuerzo de su estructura especializada en Galicia. La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025 propone valorar la designación de fiscales delegados antidroga también en Lugo y Ourense, después de que los procedimientos aumentasen un 21,3% y un 11,1%, respectivamente.

El refuerzo que ahora se plantea para las provincias del interior se produce en un escenario en el que la Fiscalía sigue describiendo a Galicia como un territorio especialmente condicionado por el narcotráfico y que lleva a que las delegaciones existentes de lucha contra la droga, la de Pontevedra y la de A Coruña, soporten ya una «carga de trabajo significativa».

A las organizaciones surgidas en la comunidad durante los años ochenta y noventa —se recoge en la Memoria— se han sumado grupos procedentes principalmente de Iberoamérica y los Balcanes, especialmente de Albania, «que se aprovechan de la experiencia y las estructuras asentadas» en Galicia.

El eje principal de las grandes operaciones continúa estando, no obstante, en la fachada atlántica. La Fiscalía identifica los puertos de A Coruña, Marín y, sobre todo, Vigo como puntos relevantes para la entrada de estupefacientes. En el caso vigués, destaca las conexiones marítimas con Iberoamérica y el tráfico de productos frescos, utilizado para ocultar grandes cargamentos «camuflados». Las investigaciones han constatado también la introducción de partidas, en los puertos de Vigo y Marín, de entre 40 y 60 kilos de cocaína adheridas al casco de portacontenedores, posteriormente recuperadas por buzos con propulsores submarinos.

La ría de Arousa mantiene igualmente su peso como vía de desembarco. La Memoria de la Fiscalía General del Estado señala que ya no es utilizada únicamente por organizaciones gallegas, sino cada vez más por grupos internacionales que completan el transporte oceánico mediante embarcaciones semirrígidas de alta velocidad. Una sola operación permitió introducir por este sistema 900 kilos de cocaína durante el año 2025. A ello se suma la persistencia del tráfico de heroína: la Fiscalía sostiene que una parte importante de la detectada en España se localiza en Galicia y cita la intervención en Francia de 21 kilos que tenían Pontevedra como destino.