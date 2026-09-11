El cóctel de los malos datos de PISA: alumnado que ve más aburrido aprender y profesorado menos implicado en enseñar

En la educación influye toda la sociedad —no es igual un entorno digital que uno analógico—, pero, al final, quienes se ven las caras en las aulas son profesores y alumnos. El Informe PISA recopila datos que se refieren a ambos colectivos y no son alentadores para Galicia: crece el alumnado al que le resulta aburrido aprender y, en cambio, baja, desde la perspectiva estudiantil, el interés y apoyo que perciben de sus docentes. Y ambos factores guardan relación con el rendimiento.

De hecho, para la OCDE la curiosidad funciona como antesala del aprendizaje y las puntuaciones obtenidas en el examen PISA muestran «de forma consistente» que los estudiantes que destacan en esa cualidad «suelen» obtener mejores resultados en las competencias evaluadas. Del mismo modo, el apoyo del profesorado se incluye entre los elementos «fundamentales» para explicar tanto el rendimiento académico como el bienestar y las actitudes hacia el aprendizaje.

En la edición de 2025 de PISA, en la que Galicia registra un fuerte retroceso en las tres competencias analizadas, ciencias, matemáticas y lectura, ambos frentes acusan una evolución negativa.

A la retaguardia del país en curiosidad

Así, el informe español sitúa a Galicia de tercera comunidad por la cola —empatada con Navarra y Aragón— en el índice de curiosidad del alumnado, un dato construido a partir del grado de concordancia o discordancia de los examinados con cinco afirmaciones vinculadas a su interés por aprender: si aprender cosas nuevas les parece aburrido, si les gusta aprender muchas cosas distintas, si les interesa saber cómo funcionan las cosas, si se consideran más curiosos que la mayoría de las personas a quienes conocen o si les gusta aprender cosas nuevas.

Por ejemplo, el porcentaje de adolescentes que declara que aprender cosas nuevas no le resulta aburrido —65,5%— ha caído 3,3 puntos porcentuales desde 2022 y los que aseguran que les gusta aprender sobre muchos temas diferentes bajaron 4 puntos porcentuales, hasta el 69,8%. En ese indicador concreto, los gallegos están de cuartos por la cola y ocupan un puesto aún más bajo si se analizan los que declaran que les gusta saber cómo funcionan las cosas.

Además, menos de la mitad, un 49,2%, suscribe ser más curioso que la mayoría de la gente que conoce. Solo el País Vasco va más rezagado en ese aspecto.

Perseverancia

El informe PISA repasa la influencia sobre el desempeño de la perseverancia, cuya definición, «la capacidad de los estudiantes para mantener el esfuerzo y la implicación en el aprendizaje cuando se enfrentan a dificultades, frustración o incertidumbre», recuerda bastante al concepto de esfuerzo que defiende la Xunta y que considera que la nueva ley educativa ha contribuido a «devaluar».

En esa variable, que mide el «compromiso» con el aprendizaje, Galicia tampoco sobresale en el índice global, porque es la cuarta por la cola entre las comunidades. Entre las cuestiones que contribuyen a definir ese índice figuran el grado de adhesión del alumnado a varias afirmaciones: «Trabajo en una tarea hasta que la termino», lo que comparte el 65,5% de los examinados; «Termino las tareas que he iniciado incluso cuando se hacen aburridas» —lo que avala el 55,9%—; «Dejo de hacer los deberes si me llevan demasiado tiempo» —afirmación que admiten en mayor o menor medida un 47% de chicos y chicas— o «Me rindo fácilmente» —57%—.

¿Y los profesores qué?

Si del lado del alumnado Galicia experimentó retrocesos en factores asociados al rendimiento, la tendencia negativa se agudiza al analizar el «apoyo del profesorado», un epígrafe bajo el que PISA examina la ayuda y el estímulo que proporcionan los docentes a sus pupilos en el proceso de aprendizaje. Los datos de PISA 2025 se enfocan en las clases de Biología, Geología, Física, Química o Tecnología porque la competencia central de la edición es la científica. Con respecto a la última vez que esa área fue la protagonista, 2015, el índice que mide ese apoyo ha caído en Galicia y es la segunda comunidad con el peor dato, tras el País Vasco.

PISA construye ese indicador que mide la percepción del nivel de implicación y acompañamiento a partir de la opinión del alumnado sobre la frecuencia con que se dan varios ítems: el interés del profesor por el aprendizaje de todos los alumnos, la ayuda adicional si es precisa, el apoyo al aprendizaje en clase, la posibilidad de que el alumnado opine y participe y la persistencia en las explicaciones hasta asegurar la comprensión de los contenidos.

La proporción de alumnos que afirma que esto último ocurre en todas o la mayoría de las clases ha pasado de un 71,2% de una década atrás a un 62% y ahora los gallegos son los que menos declaran de España que los profesores siguen explicando el tema hasta que lo entienden en todas o la mayoría de las clases. También figuran entre los que dicen percibir menos oportunidades de participar y se sitúan en la retaguardia en el resto de prácticas.