Foro rural
El campo gallego reclama estabilidad ante los aranceles y los nuevos acuerdos comerciales
El sector agroalimentario demanda garantías para afrontar los retos de futuro en unas jornadas en O Rosal
R. S. C.
El sector agroalimentario gallego mira con preocupación el nuevo escenario internacional. Las tensiones geopolíticas, la política arancelaria de Estados Unidos y acuerdos como el de la UE con Mercosur añaden incertidumbre a una actividad especialmente expuesta a los cambios en el comercio mundial. Expertos, empresas y organizaciones agrarias coincidieron este jueves en reclamar «una mayor estabilidad geopolítica» y respeto a las reglas del comercio internacional para garantizar tanto las exportaciones como las cadenas de suministro.
El diagnóstico se puso sobre la mesa durante la segunda edición del Foro Rural Terras Gauda, celebrado en O Rosal, donde el debate se centró en cómo puede adaptarse el agro gallego a un mercado cada vez más condicionado por decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros. El acuerdo con Mercosur fue uno de los principales focos de discusión, tanto por las oportunidades que puede abrir para determinadas producciones como por el temor a una mayor competencia de productos procedentes de países con costes y exigencias diferentes.
La Xunta defendió durante la jornada las medidas que prepara para proteger al sector primario frente a los efectos de los nuevos acuerdos comerciales. Entre ellas figura un plan específico de control sobre los productos importados que entren en Galicia, junto al refuerzo de la promoción de los alimentos gallegos y de los canales cortos y de proximidad. Medio Rural también apuesta por impulsar las exportaciones para aprovechar la apertura de nuevos mercados y por campañas dirigidas a fomentar entre los consumidores la compra de producción propia.
El debate dejó así una doble lectura para el campo gallego: los nuevos mercados pueden convertirse en una oportunidad, pero el sector reclama que la apertura comercial no se haga a costa de perder competitividad ni de rebajar las garantías que se exigen a los productores europeos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- La Xunta achaca los datos de PISA a la «mala ley» educativa del PSOE y reivindica que Galicia resiste en una posición de «privilegio»
- Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías
- La Xunta advierte de que la reforma de los deslindes de la costa que impulsa el Estado podría expropiar 2.500 inmuebles en Galicia
- Alerta ante el mosquito tigre: la Xunta llama a «extremar» las precauciones este mes para protegerse del insecto
- El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades
- Héctor Sánchez, del taller de camiones de su bisabuelo en Santiago, al Mundial de la FP en Shanghái: «Necesito vivir la mecánica primero para después, si acaso, meterme en la educación»
- La enseñanza concertada gallega inicia el curso con una huelga parcial y concentraciones en cinco ciudades