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La Xunta insta a las familias a «involucrarse» para mejorar los datos de PISA porque el «problema» de las TIC está fuera del aula

El conselleiro de Educación opone a Galicia el caso de Estonia, un país muy digitalizado y con buenas cifras en el examen

Incide en reforzar las competencias básicas, pero también el «esfuerzo» y la autoridad del docente

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante una comparecencia en el Parlamento gallego.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante una comparecencia en el Parlamento gallego. / Xoán Álvarez

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Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, apeló a la necesidad de que las familias se «involucren» para revertir los resultados de PISA porque toda la comunidad educativa tiene que arrimar el hombro. En concreto, Rodríguez pidió este jueves la implicación de padres y madres para controlar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y los dispositivos digitales sobre los resultados gallegos y estatales, que, admite, suponen un «mazazo», aunque Galicia esté por encima de la media estatal en «todas las variables».

El conselleiro incidió en el que el papel de las tecnologías es «relativo» porque el país de Europa que «mejor resultado educativo tiene, que es Estonia, que es el tercero del mundo, tiene la enseñanza más digitalizada del conjunto de Europa». En esa línea, instó a ser «precisos» y recordó también que varios países en el «top mundial» tienen «muy implementada» la inteligencia artificial.

«La cuestión no es la herramienta en sí, sino en cómo se usa», advirtió, para incidir en que «no es» en el sistema educativo, donde «hace mucho tiempo que los dispositivos móviles están prohibidos por ley». «El problema no es en el espacio educativo, ni cuando se usa una tecnología desde la perspectiva educativa, sino fuera del sistema educativo, cuando un niño, niña o joven usa un dispositivo móvil, está en las redes sociales...», alega.

El rol de la Lomloe

En ese sentido, defendió «involucrar a las familias también en este ámbito». Pero no solo hay que abordar ese aspecto. Rodríguez volvió a cargar contra el proyecto educativo socialista y la Lomloe, sobre todo enfatizando los currículos y el sistema de evaluación, que ha derivado en una «devaluación absoluta de la cultura del esfuerzo».

A su juicio, conviene actuar sobre el «refuerzo del esfuerzo» y de la autoridad del docente, para que este tenga herramientas para desempeñar su trabajo «con todas las garantías».

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Por otro lado, recordó que al «mazazo» se suma que comunidades socialistas «hicieron trampa», caso de Cataluña. También aludió a los datos «sorprendentes» de Castilla-La Mancha, que pasó del 15º puesto en PISA al 5º.

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