Al menos un tercio de estudiantes gallegos usa habitualmente la IA para hacer tareas escolares

Uno de los factores que la OCDE examina al analizar el batacazo generalizado en las puntuaciones del informe PISA 2025 es la «vida digital». Desde las pantallas llegan distracciones y una concepción de la lectura muy diferente a la del pasado, además de nuevas formas de afrontar muchas tareas gracias a la inteligencia artificial generativa.

Pese a ser casi una recién llegada, la IA se ha convertido en una asistente habitual de los estudiantes y PISA le pone cifras al fenómeno: en Galicia, al menos un tercio del alumnado recurre a ella de forma frecuente para realizar distintas tareas escolares y eso que no es la comunidad donde más se echa mano del recurso en un país, España, que destaca en la utilización de aplicaciones como ChatGPT, Gemini y otras herramientas equivalentes.

En concreto, los datos de PISA 2025 muestran que un 33,5% del alumnado gallego de 15 años utiliza chatbots de IA habitualmente —sumando a quienes los emplean una o dos veces por semana y a quienes recurren a ellos cada día o casi cada día— para redactar textos para trabajos escolares. El porcentaje va en línea con el estatal (33%) y supera en casi cinco puntos la media de la OCDE (28,8%), una pauta que se repite frente a la media de la OCDE en todas las actividades analizadas.

Redactar trabajos

La IA no solo les sirve a los chavales para redactar trabajos para clase, una realidad que ha provocado que muchos docentes hayan reorientado los deberes que les encargan. Está muy presente en otras actividades académicas, incluidas las búsquedas iniciales sobre un tema, funcionalidad que aprovechan un 40,1% de usuarios frecuentes, frente al 41,8% de España.

La diferencia con España tampoco es grande, en términos de usuarios frecuentes, en otras tareas, como la de pedirle a la IA que resuma un texto que el interesado tiene que leer. Un 37,8% del alumnado gallego admite ser usuario habitual de esa funcionalidad frente a un 39,8% estatal. Sin embargo, los gallegos quedan un poco más rezagados en la utilización de la IA como herramienta de apoyo para el aprendizaje: un 48,7% frente a un 54,1%.

La fotografía global de la IA en el sistema educativo gallego es más moderada que la del conjunto de España. Los gallegos son los segundos que más declaran que nunca o casi nunca emplean IA generativa en las tareas educativas, un 10,7%. Solo Navarra registra un porcentaje mayor (12,6%). Murcia, cuyos datos deben interpretarse con cautela por el elevado índice de exclusiones, se sitúa en el extremo opuesto (6,5%)

Una expansión rápida

PISA reconoce en el informe español que la IA se ha extendido de forma «extraordinariamente rápida» entre estudiantes y docentes de numerosos países, una velocidad, apunta el informe, que ha llevado a los sistemas educativos a «afrontar el reto de integrar estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje antes de que existan evidencias consolidadas sobre sus efectos a medio y largo plazo».

Por eso el análisis recogido en el informe español recuerda que la IA generativa puede contribuir a mejorar el aprendizaje si se utiliza como instrumento de apoyo para la comprensión, por ejemplo, pero advierte que su cara B puede suponer «riesgos potenciales asociados a un uso excesivo o poco guiado, como la dependencia de respuestas generadas automáticamente, la disminución del esfuerzo cognitivo» o «la aceptación acrítica de información inexacta», entre otros.

La relación entre el uso de la IA y el rendimiento es «compleja», concluye la OCDE en su informe internacional sobre PISA. El documento recoge que los estudiantes que no utilizan chatbots de IA para realizar tareas escolares obtienen, «en general, puntuaciones más altas». Con todo, si bien el análisis avisa de los riesgos asociados a un uso excesivo o poco guiado, se apunta asimismo que un uso «moderado» y «deliberado» de la IA puede estar «positivamente» relacionado con el rendimiento del alumnado.