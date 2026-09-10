El PSdeG exige una comisión especial en el Parlamento para estudiar la educación digital antes de aprobar la futura ley

Los resultados arrojados esta semana por el informe PISA obligan a repensar el modelo educativo y la relación del alumnado con la tecnología. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, propuso este jueves la creación de una comisión especial en el Parlamento autonómico para abordar la educación digital antes de que el Gobierno presidido por Alfonso Rueda saque adelante la ley, ya remitida por los populares a la Cámara autonómica.

«Primero investigar y conocer, después legislar. Y no al revés, como se está haciendo», señaló el socialista en declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente de la Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos (Confapa Galicia), Rogelio Carballo, y su directiva. En concreto, el grupo parlamentario del PSdeG propone una comisión especial no permanente de estudio sobre la educación digital, las tecnologías y la incorporación de la inteligencia artificial a las aulas, sobre la que se construyan los cimientos para redactar la ley.

«Debemos hacer una reflexión profunda sobre el sistema educativo que tenemos, adónde vamos y qué es lo que queremos», señaló, por su parte, Carballo, quien puntualizó que Confapa presentó «cerca de sesenta enmiendas» al proyecto de ley de la Xunta. Así, esgrimió que la tecnología «no es la culpable de esta situación», pero sí lo es «cómo se usa», pidiendo una reflexión «más profunda» por parte del Ejecutivo gallego sobre los resultados del informe PISA.

El portavoz de los socialistas gallegos planteó un cronograma de tres meses, dada «la urgencia del tema», con comparecencias de personas con experiencia y conocimiento en la materia, que permitan «construir una legislación adecuada a la realidad actual». Además, criticó que la Xunta «lleva implantando más de diez años el modelo digital en las aulas sin una evaluación seria de los resultados», al tiempo que incidió en que, una vez conocidos los resultados de PISA, «Rueda y su conselleiro lo único que hicieron fue buscar culpables y echar balones fuera».

Otros temas de actualidad

Por otro lado, cuestionado sobre el mensaje de WhatsApp que un agente del CNI envió al jefe de gabinete del delegado en Ceuta para alertar de que había varios grupos en redes sociales que estaban organizando un posible asalto a Ceuta, Besteiro puso de manifiesto que «no se le debe dar el mismo valor a un mensaje que a un informe detallado», puesto que considera que «hay otros canales para trasladar esa alarma». «A nosotros lo que realmente nos preocupa es la situación de los menores no acompañados, que necesitan ayuda y protección», zanjó.

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También sobre otro tema de actualidad, el de la Ley de Nietos, el socialista se mostró crítico con la suspensión cautelar del derecho a voto de los migrantes con ciudadanía española. «El reconocimiento de una nacionalidad se hace de manera total y no se puede permitir que haya espacios en blanco», apuntó, al tiempo que acusó a Rueda y a Feijóo de «estar alimentando» la medida ahora tomada por el Tribunal Supremo.

Fuente: El Correo Gallego