El límite a 40 años como edad máxima reduce la captación de donantes de médula ósea en Galicia.

Desde 2018, la edad máxima para inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea se redujo en 15 años, de los 55 a los 40. ¿El motivo? Optimizar su composición, ya que los donantes más jóvenes son los más solicitados y ofrecen mejores resultados clínicos, y frenar uno de los principales riesgos del registro: su envejecimiento. Los donantes permanecen activos hasta los 60 años, por lo que, si las nuevas incorporaciones no compensan las bajas por edad, el registro pierde capacidad de respuesta. En Galicia, una de las comunidades más envejecidas del país, ese objetivo plantea una dificultad añadida. La propia Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) reconoce que el límite de edad, unido al envejecimiento y a la dispersión de la población gallega, complica el aumento del número de donantes inscritos.

Así, aunque este 2026 Galicia superó por primera vez los 16.000 inscritos, la captación de nuevos donantes sigue mostrando dificultades. En 2025 se dieron de alta 772 personas, un 38,6% menos que las 1.258 de 2024 y un 28,1% menos que las 1.074 registradas en 2018, primer año con el nuevo límite de edad. De hecho, fue la segunda cifra más baja desde entonces, solo por encima de los 639 nuevos donantes de 2022. Si la comparación se remonta a 2017, último año en el que todavía podían inscribirse personas de hasta 55 años, el descenso alcanza el 68%. Aquel ejercicio fue, no obstante, excepcionalmente alto en captación: se alcanzó el máximo de la serie, con 2.415 nuevos inscritos, seguido de los 1.782 de 2016.

De este modo, el año pasado Galicia apenas cumplió el 54,9% de objetivo del Plan Nacional de Médula Ósea: la meta era alcanzar 1.406 nuevas incorporaciones al registro, 634 más de lo que se consiguió finalmente. El objetivo nacional era incorporar 30.000 nuevos donantes, y el cumplimiento fue, de media, mucho alto, del 83% (con 24.829 inscritos). En todo caso, hay grandes diferencias por territorios. Hubo seis comunidades que superaron el 100% del objetivo: Extremadura (199% de cumplimiento), seguida por Murcia (136%), Castilla-La Mancha (129%), Cataluña (115%), La Rioja (111%) y Madrid (102%). En el lado opuesto se quedaron País Vasco (27,1%), Asturias (49%), Comunidad Valenciana (50,9%) y Canarias (54%), seguida de Galicia, que ocupó el quinto puesto empezando por la cola.

Dos provincias reúnen el 80% de los inscritos

Pese a estas dificultades para captar nuevas altas, el tamaño total del registro continúa creciendo. Al cierre de 2025 había 520.850 donantes inscritos en España, de los que 15.980 correspondían a Galicia. Dentro de la comunidad, A Coruña y Pontevedra concentraban el grueso, con 6.801 y 6.574 respectivamente (algo más del 80% del total de la comunidad), frente a los 1.365 de Lugo y los 1.240 de Ourense. De hecho, desde ADOS señalan que, junto al envejecimiento y la dispersión de la población gallega dificultan ampliar el registro.

Para tratar de ampliar esa base de potenciales donantes, ADOS mantiene campañas específicas de información y captación. Durante 2025 instaló diez mesas informativas en centros universitarios de los siete campus gallegos y otras trece en centros de enseñanza no universitaria. También desarrolló acciones divulgativas y concursos dirigidos a universitarios y escolares para concienciar sobre la importancia de la donación.

El propio perfil de los inscritos refleja también el reto del rejuvenecimiento, no solo gallego, sino nacional. La edad media de los donantes gallegos ronda los 39 años, frente a los 40 del conjunto de España, y menos del 36% tiene entre 18 y 35 años. También existe una marcada brecha por sexo: los hombres representan apenas el 27% de los inscritos en Galicia, por debajo del 34% que suponen en el conjunto estatal.

La captación continúa en 2026. Hasta finales de junio se habían incorporado al registro 14.184 nuevos donantes en toda España, 314 de ellos en Galicia, el 2,2% del total. Estas nuevas altas contribuyeron a que el registro gallego superase por primera vez la barrera de los 16.000 inscritos, según anunció la Xunta en junio. En términos absolutos, Galicia tampoco fue la comunidad con menos incorporaciones durante el primer semestre: Baleares sumó 61, Asturias 78, La Rioja 118 y Cantabria 129. En el extremo opuesto se situaron Madrid, con 2.855 nuevas altas, Andalucía (2.614), Cataluña (2.419) y Murcia (1.174).

La amplitud del registro resulta clave porque encontrar un donante compatible fuera de la familia sigue siendo imprescindible para la mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. Solo entre un 25% y un 30% encuentra un donante compatible entre sus familiares. Para incorporarse al regsitro hay que tener entre 18 y 40 años y cumplir una serie de requisitos médicos que garanticen tanto la seguridad del receptor como la del propio donante.