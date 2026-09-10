El Gobierno amplía sin límite el plazo para que Galicia ejecute los fondos Next Generation

El Gobierno ha atendido la solicitud de Galicia y amplía sin límite el plazo para que las comunidades autónomas ejecuten los fondos europeos Next Generation. La Xunta ya ha movilizado la totalidad de los recursos disponibles mediante licitaciones y subvenciones: una cantidad que asciende a 1.676 millones de euros. Y el 93 por ciento, un total de 1.559 millones de euros, están ya adjudicados. Además, ha pagado a empresas, personas físicas, autónomas y otras entidades un total de 1.400 millones de euros.

Quedan, por lo tanto, pendientes de abonar 276 millones de euros. Sin embargo, el gasto no se certifica como ejecutado hasta que se finaliza la obra o el proyecto al que se destinan los fondos. No habrá riesgo de que se pierda financiación, puesto que el Gobierno da margen para su ejecución siempre que se acredite el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos.

Según explicó el director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío, en el Parlamento, la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —el principal instrumento de los Next Generation—, aumentó un 15 por ciento en el segundo trimestre del año hasta alcanzar un desembolso total de 1.400 millones de euros.

Tarrío aclaró que la UE libera los fondos en base al cumplimiento de hitos y objetivos por parte del Estado miembro y la financiación se articuló a través de un plan nacional, en el que, según se quejó, «no hubo cogobernanza con las comunidades autónomas».

Plazos

Bruselas exige que todos los hitos y objetivos estén cumplidos a 31 de agosto de 2026 y los Estados miembros disponen de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar la última solicitud de pago con su correspondiente documentación justificativa.

Galicia solicitó al Ministerio de Hacienda que la ejecución financiera de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia transferidos a las comunidades se pudieran prorrogar sin fecha límite en algunos casos concretos.

Estos fondos europeos, articulados tras la crisis del Covid para reactivar la economía, beneficiaron a 48.000 personas físicas, 8.250 autónomos y casi 7.500 entidades y sociedades. Entre los perceptores se encuentran ciudadanos y hogares, personas en situación de dependencia, alumnado y profesorado, desempleados, mujeres del ámbito rural, colectivos vulnerables, empresas y personas autónomas, entidades locales, universidades, centros de investigación, entidades sociales, centros sanitarios, pacientes, usuarios del transporte público o promotores de vivienda, según detalla la Xunta.