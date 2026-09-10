Galicia es la tercera autonomía con menor alumnado que falta a clases o pasa días enteros sin pisar el instituto, según PISA

PISA 2025 vuelve a poner el foco sobre el sistema educativo y las competencias del alumnado, pero también fotografía su nivel de asistencia a clase. Y ahí, en el absentismo escolar, Galicia encuentra un dato con el que tomar distancia del conjunto de España: los alumnos gallegos faltan menos a clase.

El 27,1% de los estudiantes gallegos de 15 años declara que se saltó al menos un día completo de colegio o instituto durante las dos semanas anteriores a la prueba. Mientras, en España lo hizo alrededor del 34% y en la OCDE, el 22%. La brecha gallega con la media estatal roza así los siete puntos.

Pero el detalle de la estadística permite afinar: de todos los alumnos gallegos, un 20,4% se saltó un día entero una o dos veces en esas dos semanas y cerca del 7% de los alumnos gallegos faltó tres días completos o más en apenas quince días (un 3,9% lo hizo tres o cuatro veces y otro 2,8%, cinco veces o más).

Frente a ellos, el 72,9% asegura no haber perdido ninguna jornada completa. Es decir, el grueso de las ausencias declaradas es ocasional.

La imagen es casi idéntica cuando se pregunta por clases sueltas.

El 27,2% de los estudiantes gallegos admite haberse saltado alguna: un 20,3% una o dos veces, un 3,8% tres o cuatro y un 3% cinco veces o más. También en ese caso, el 72,8% no faltó a ninguna. En España, alrededor de un 34% declara haberse saltado alguna clase, frente al 24% de la OCDE.

Y el dato gana fuerza al combinar ambos comportamientos. Un 38,9% de los alumnos gallegos dice que faltó al menos a una clase o a una jornada completa.

Es la tercera cifra más baja entre las autonomías con resultado publicado, solo por detrás del País Vasco (22,7%) y Navarra (34,7%). Cantabria, la siguiente, ya sube al 43,7%. En el extremo contrario, Castilla-La Mancha alcanza el 55%; Murcia, con cautela estadística, el 53,4%; Madrid, el 53,2%; y Andalucía, el 53,1%. Los datos de Cataluña no están disponibles.

Los datos empeoraron en los últimos años

La buena posición relativa, sin embargo, no permite una lectura triunfalista. Galicia está mejor que España, pero peor que hace unos años. Una explotación de PISA 2018 situaba a la comunidad gallega en un 21,1% de alumnos que habían faltado un día completo o más en las dos semanas previas. Otra publicación basada en PISA 2022 la colocó en el 20,2%. El 27,1% de 2025 supone, por tanto, casi siete puntos más que aquella referencia de 2022.

El deterioro tampoco es exclusivamente gallego. España ha dado un paso atrás: en PISA 2022, un 28% de los alumnos decía haberse saltado al menos un día completo y un 29% alguna clase. Ahora ambos indicadores rondan el 34%.

Como precisión clave, PISA habla de truancy, pero no está midiendo el absentismo escolar crónico o administrativo que contabilizan las administraciones educativas. Pregunta directamente a los alumnos qué hicieron durante las dos semanas inmediatamente anteriores al examen.