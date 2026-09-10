Anpas Galegas instan a buscar en Primaria el origen de los malos resultados de PISA en Galicia

Para la Confederación Anpas Galegas PISA ofrece una información «importante» para analizar el funcionamiento del sistema educativo y «detectar problemas» y los resultados gallegos invitan a preguntarse por qué, «si invertimos más que nunca», como sostiene la Xunta, el desempeño «empeora». «Podemos invertir más y no estar invirtiendo donde más se necesita», advierte.

En un comunicado instan a actuar desde las primeras etapas. Así, recuerdan que el examen repasa competencias básicas, lectura, matemáticas y ciencias, que «se trabajan desde los primeros años de escolarización», por lo que consideran que, «si a los 15 años aparecen dificultades en estas áreas», hay que «mirar también hacia Primaria». «Si las bases no quedan bien asentadas, habrá que analizar si los centros cuentan con los recursos, el profesorado y los apoyos necesarios para detectar y atender las dificultades cuando aparecen y no cuando el alumnado lleva años arrastrándolas», sostienen.

Respecto a que Galicia presente para 2026 el presupuesto para Educación como el mayor de la historia, advierten por qué «ese incremento de recursos no está consiguiendo frenar el deterioro de los resultados». «Invertir más es necesario, pero no garantiza por sí una mejora de los aprendizajes», sostiene la confederación de la que forma parte la federación de asociaciones de padres y madres del área de Vigo y de Rendondela, entre otras. «El propio PISA señala que importan los recursos disponibles, pero también cómo se distribuyen, cómo se organizan y cómo se utilizan», señalan, para defender que es «ahí» donde «debe centrarse una parte importante del análisis».

Carencias en las aulas

Al respecto, recuerdan que llevan «años» advirtiendo de las «carencias de profesorado y personal de apoyo» en numerosos centros y de las «dificultades» para responder «adecuadamente» a la diversidad.

Anpas Galegas recuerda que PISA describe una realidad en la que confluyen desde una «mayor necesidad» de apoyo al alumnado con problemas de disciplina, disminución de la atención, cambios en los hábitos de lectura u otros factores y que por eso mismo no sería «justo» convertir al alumnado en el «responsable» del problema.

«Llevaos años viendo sucederse reformas, programas, planes, proyectos, cambios metodológicos, procesos de digitalización e incrementos presupuestarios. Si ahora los resultados empeoran, necesitamos evaluar el impacto real de todas esas políticas», demandan.