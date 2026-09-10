Alerta ante el mosquito tigre: la Xunta llama a «extremar» las precauciones este mes para protegerse del insecto

La Xunta ha llamado a «extremar» durante este mes de septiembre las medidas de prevención frente al mosquito tigre ante unas condiciones meteorológicas que pueden favorecer su reproducción y aumentar su actividad. Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas, unidas a las recientes precipitaciones, elevan el riesgo de que aparezcan nuevos puntos de cría, precisamente en un mes que suele concentrar una elevada presencia de este insecto.

La advertencia fue trasladada este jueves durante la segunda reunión de este año del Comité Técnico Interdepartamental del Mosquito Tigre, convocado por la Dirección Xeral de Saúde Pública para revisar la evolución de la vigilancia entomológica y epidemiológica en Galicia.

Sanidade pone el acento en las próximas semanas y reclama la colaboración ciudadana para eliminar pequeñas acumulaciones de agua, uno de los principales lugares de reproducción del mosquito. La recomendación pasa por vaciar cada tres o cuatro días recipientes situados en el exterior, cubrir aquellos que deban permanecer al aire libre, mantener protegidas piscinas y balsas cuando no se utilicen y limpiar periódicamente canales, desagües y zonas de drenaje.

También se aconseja evitar la formación de charcos o acumulaciones de agua en terrenos y rellenar con tierra los huecos de los árboles en los que pueda quedar retenida. Buena parte de las medidas se dirigen así a espacios domésticos y pequeñas superficies en las que el agua puede permanecer durante varios días tras las lluvias.

La llamada a reforzar la prevención coincide además con la ampliación de la presencia conocida del mosquito tigre en Galicia. En lo que va de 2026, el vector ha sido confirmado en diez concellos: Vigo, Tomiño, Bueu, Moaña, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Soutomaior y A Coruña. Los dos últimos municipios incorporados a la relación son Soutomaior y Tomiño, después de las últimas verificaciones realizadas por la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec).

Los trampeos desarrollados con la colaboración de los concellos han dejado muestras positivas en los distintos puntos sometidos a seguimiento, con la excepción de A Coruña, donde las capturas posteriores al primer hallazgo resultaron negativas.

El dispositivo de vigilancia se completa con las comunicaciones realizadas por los ciudadanos a través de la aplicación Mosquito Alert. La Xunta recuerda, no obstante, que una fotografía o un aviso remitido mediante esta herramienta no supone por sí mismo que se dé por confirmada la presencia del mosquito, ya que las notificaciones deben ser comprobadas posteriormente por los especialistas de Regavivec.

La vigilancia afecta también a las enfermedades que puede transmitir el insecto. Saúde Pública mantiene el seguimiento epidemiológico del zika y el chikungunya y señala que todos los casos detectados hasta ahora en Galicia han sido importados, sin constancia de transmisión local.

Sanidade prevé además comenzar a publicar próximamente boletines quincenales con los resultados de los trampeos municipales. El objetivo es ofrecer una información más continua sobre la evolución del mosquito tigre en Galicia en un momento del año en el que la Xunta considera especialmente necesario reforzar las medidas destinadas a dificultar su reproducción.