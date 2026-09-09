Sanidade aspira a recuperar casi 49 millones de euros por los sobrecostes pagados al cártel de los pañales

La Xunta ha emprendido una reclamación judicial millonaria contra el cártel de los pañales. La Consellería de Sanidade aspira a recuperar 48,8 millones de euros. Esa es la cantidad que considera que pagó de más durante una década, entre 2004 y 2014, debido al pacto de precios suscrito por los fabricantes de absorbentes.

En ese periodo acumula facturas a nombre de las empresas que conforman el cártel por 140,8 millones de euros, pero considera que los fabricantes inflaron los precios y estima, en concreto, que el sobrecoste que abonó fue de 48,8 millones y esa será, por lo tanto, la cuantía que reclame por vía judicial en concepto de daños.

Para ello acaba de contratar un servicio de defensa jurídica, pero los abogados solo cobrarán si la Xunta recupera el dinero. De hecho, sus honorarios se fijan en un 15 por ciento del importe que sea efectivamente ingresado por el Servicio Galego de Saúde como consecuencia directa de la reclamación judicial presentada. Y si pierde el pleito y la Xunta es condenada a pagar las costas, este gasto lo asumirá íntegramente el bufete contratado.

De esta forma, el Gobierno gallego no pierde un euro. Si gana la reclamación judicial y recibe la indemnización, pagará 7,3 millones de euros a los abogados e ingresará el resto de los 48,8 millones de euros. Si la demanda no prospera, no habrá menoscabo tampoco para las arcas públicas.

Cártel

Los pañales y otros absorbentes para adultos constituyen un gasto recurrente en hospitales y residencias. El escándalo saltó en 2016 cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones por importe de 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de absorbentes, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenim) y a dos personas físicas por su participación en prácticas restrictivas de la competencia.

Con carácter previo a la contratación del servicio jurídico, el Sergas analizó el gasto acreditado a las empresas del cártel. Entre 2004 y 2014 esta cifra ascendió a 140,8 millones. Para el periodo anterior, comprendido entre 1996 y 2004, no ha sido posible identificar el importe desagregado por empresa, por lo que, para estos años, se trabaja con estimaciones de gasto. Se calculan unos 153 millones de euros.

Del gasto que ya se ha acreditado, del periodo 2004 al 2014, la Xunta realizó una estimación del sobrecoste. Es decir, «del daño efectivamente ocasionado y potencialmente reclamable», tal y como aclara la Consellería de Sanidade.

Con el fin de realizar una primera estimación se pidió un informe preliminar a la Universidade de Santiago (USC), en el que se analizaron distintos escenarios y se elaboraron diversas hipótesis. «Entre las distintas estimaciones contenidas en ese estudio y teniendo en cuenta los datos y la documentación acreditativa de los que se dispone, se consideró la hipótesis que presenta una mayor solidez hoy por hoy y es la que sitúa el posible sobrecoste en 48,8 millones de euros».

Y es esta la cifra que se ha usado como referencia inicial para calcular el presupuesto del contrato de defensa jurídica. En todo caso, la Consellería de Sanidade advierte que la cuantificación realizada por la Universidade de Santiago es «estrictamente preliminar y estimativa». Precisamente, el bufete que contratará la Xunta deberá realizar una pericial económica para determinar «de forma definitiva» los daños ocasionados por el cártel de los pañales.

Según consta en los pliegos de licitación del contrato de defensa jurídica, el adjuditario tendrá dos años de plazo para presentar la demanda o demandas, salvo que antes se llegue a un acuerdo extrajudicial. La intención, por lo tanto, no es acudir a la justicia inmediatamente. Antes habrá que preparar la reclamación, pero el Sergas quiere iniciar ya el proceso para evitar que prescriban los hechos.