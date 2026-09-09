El resurgir de las Morenas Gallegas: cinco razas de vacas que lograron remontar tras rozar la extinción

Galicia es rica en genética bovina. Cuenta con seis razas autóctonas de vacuno, pero no todas gozan de la misma fama. La Rubia Gallega, alabada en todo el mundo por la popularidad de su carne, se lleva los méritos, pero las Morenas Gallegas han logrado en las últimas décadas algo digno de reconocimiento: alejarse de su extinción. La Cachena, La Vianesa, la Limiá, la Caldelá y la Frieiresa han pasado de perder animales en censos ya de por sí modestos a dar pasos adelante en su recuperación, preservando la continuidad de razas que se adaptaron al clima y al terreno de la región durante siglos y hoy forman parte del patrimonio agrario gallego.

Mención especial merece la Frieiresa, la más escasa de todas. Según los registros del Ministerio de Agricultura, a cierre de 2025 había 930 animales censados en Galicia de esta raza, que debe su nombre a que es natural de la comarca ourensana de As Frieiras, en la frontera con Zamora. Son 131 ejemplares más que una década atrás, lo que en términos relativos supone un aumento del 18% desde 2015. Su situación llegó a ser mucho más extrema, con apenas 200 ejemplares. Pese a la evolución favorable, estas vacas caracterizadas por su flequillo dorado siguen en peligro de extinción. Apenas 26 ganaderías en toda Galicia sostienen su supervivencia, ubicadas en su mayoría en la provincia de Ourense.

La segunda menos numerosa es la Caldelá, que estuvo a punto de desaparecer. El censo recoge 1.797 animales de esta raza originaria de la comarca ourensana de Caldelas. Son 319 más en una década, repartidos en 48 granjas. Le sigue la Limiá, la más grande de todas, que se acerca a los 2.000 animales tras casi duplicar su censo en los últimos diez años. Hoy suma 40 ganaderías.

La raza frieiresa es la menos numerosa, con apenas un millar de animales / Cedida

La más numerosa (y quizás conocida) es la Cachena, que finalizó el año pasado con 6.676 ejemplares, un 78% más que en 2015. Con 165 granjas que la sostienen, es la que más presencia tiene en la provincia de A Coruña. Es famosa por ser una de las vacas más pequeñas del mundo, y llama la atención por sus enormes cuernos en forma de lira. Tras esta raza, la segunda con más presencia es la Vianesa, integrada por unos 3.230 animales, 569 más en una década, y 61 granjas.

La Rubia Gallega mantiene su hegemonía, pero pierde terreno

Son razas orientadas hoy en día a la producción de carne. Como en el caso de la leche, cada vez hay menos granjas pero las que siguen adelante son más grandes y están más profesionalizadas. Son el total 340 ganaderías que suman 14.610 cabezas de ganado. Para hacerse una idea de su peso, la Rubia Gallega tiene casi el doble de animales censados, algo más de 27.000 a 31 de diciembre, y 1.440 ganaderías. Sin embargo, la raza reina entre las autóctonas está perdiendo vacas y ganaderos.

¿Qué explica la remontada de las otras cinco razas autóctonas? Uno de los factores clave ha sido la labor de difusión y recuperación desarrollada desde las asociaciones de criadores de estas razas, integradas en la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga). «Conseguimos algo fundamental: que se sepa que están. Si no hubiese nadie detrás, acabarían desapareciendo», señala el director de Boaga, José Ramón Justo. No solo se refiere a la apuesta de los ganaderos, sino también de las administraciones, a través de ayudas y apoyo: «Siempre hubo una sensibilidad especial por mantener las razas autóctonas. Quizás hemos logrado dar a entender que son fundamentales para la diversidad, tanto a la hora de dar a elegir al consumidor entre distintos medios de producción de carne como de garantizar una producción adaptada a cada medio», explica. Y es que no todas las vacas se ajustan al mismo hábitat: algunas de estas razas están adaptadas a montes medios y altos, donde «otras mucho más especializadas genéticamente no podrían estar porque no manifestarían su máximo rendimiento». Es una muestra más de la «riqueza genética que tenemos en esta esquina del mapa».

La Cachena es la más conocida y una de las vacas más pequeñas del mundo / Cedida

Los puntos fuertes de estas razas que contribuyen a su recuperación

Pero, para que algunas de esas razas no se pierdan por el camino, necesitan empuje. «No son razas de gran formato que puedan llamar la atención a un ganadero que busque ese concepto de animal», indica José Ramón Justo. Pero ofrecen muchas otras ventajas que contribuyen a que los censos se incrementen poco a poco: su adaptación al entorno; los escasos problemas sanitarios que generan, lo que minimiza la dependencia de veterinarios; los niveles de fertilidad, la facilidad de parto... y potencial para ofrecer una carne de calidad que nada tiene que envidiar a otras. «Quien come carne de estas razas está comiendo un trozo de Galicia. Es vegano por segunda intención, pues las vacas comen hierba que transforman en proteína a través de su carne», señala el director de Boaga. Eso sí, dadas las dimensiones actuales del censo son razas con capacidad para abastecer un mercado pequeño.

Otro de sus puntos fuertes es que actúan como cortafuegos naturales contra los incendios forestales. «Se pasan el día desbrozando y aun por encima dan carne y tienen una duración media de 25 años con pocas revisiones técnicas», destaca José Ramón. No hay que olvidar, además, la contribución de esta actividad a mantener vivas zonas del rural gallego con pocos habitantes.

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Ejemplar de una vaca de la raza Caldelá / Cedida

Esperanza en que los censos sigan aumentando... si el relevo ayuda

Tras 25 años de andadura, Boaga sigue adelante con su misión de mantener vivas estas razas. «Todavía nos queda mucho trabajo para que todo el mundo las conozca y sean una opción para el ganadero y el consumidor. Creo que es la tendencia a futuro», cuenta esperanzado el director de la federación. Desde esta entidad se ofrecen a brindar asesoramiento a todos los interesados en apostar por estas razas autóctonas. El sector también necesita relevo entre los jóvenes: «Es una cuestión que nos preocupa: que estén en peligro de extinción no solo las vacas sino también los propios ganaderos», dice José Ramón. La remontada de las Morenas, al fin y al cabo, también dependerá del relevo de quienes hicieron posible su recuperación.

Fuente: El Correo Gallego