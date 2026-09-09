Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías

La Xunta abrirá en enero de 2027 una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas que permitirá subvencionar también obras iniciadas a lo largo de este año. La Consellería de Vivenda prevé movilizar 13,6 millones de euros mediante dos líneas dirigidas tanto a actuaciones integrales en inmuebles residenciales y casas unifamiliares como a intervenciones realizadas en el interior de pisos.

El Gobierno gallego recurrirá al anticipo de gasto para publicar la convocatoria a finales de este año y darle carácter retroactivo. De este modo, podrán optar a las subvenciones las actuaciones que hayan comenzado durante 2026, siempre que todavía no estén terminadas cuando se publique la orden. La medida pretende salvar el retraso acumulado en la puesta en marcha del programa, que la Xunta atribuye a la demora de ocho meses en la transferencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó este miércoles las condiciones de la convocatoria durante una reunión con la presidenta del Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar. Según explicó, la transferencia correspondiente al plan estatal asciende a 45,6 millones, aunque los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas todavía no están formalizados.

Una de las líneas se destinará a la rehabilitación integral de edificios residenciales, incluidas las viviendas unifamiliares. El programa cubrirá actuaciones relacionadas con la seguridad, la accesibilidad y la mejora de la habitabilidad y la sostenibilidad.

En materia de seguridad podrán incluirse, entre otras intervenciones, trabajos sobre las envolventes de las fachadas. La ayuda podrá llegar hasta los 8.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de local, con un límite equivalente al 40% del coste de la actuación.

Las cuantías serán superiores en las obras destinadas a mejorar la accesibilidad. Con carácter general, podrán alcanzar los 13.000 euros por vivienda y los 145 euros por metro cuadrado en locales comerciales y espacios destinados a otros usos. El máximo subirá a 18.000 euros cuando se trate de mayores de 65 años o de personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y podrá llegar a 20.500 euros cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%.

El programa de habitabilidad y sostenibilidad incluirá actuaciones como la retirada de materiales que contengan amianto, la medición y eliminación de gas radón o determinadas mejoras de la envolvente del edificio. En estos casos, las subvenciones podrán alcanzar los 20.500 euros por vivienda y 228 euros por metro cuadrado de local, con cuantías vinculadas al ahorro energético obtenido.

La segunda línea se reservará para actuaciones realizadas dentro de viviendas situadas en edificios. Las mejoras de accesibilidad podrán recibir hasta 18.000 euros, en función del grado de discapacidad de la persona solicitante, mientras que las obras de habitabilidad y sostenibilidad podrán obtener hasta 7.500 euros por vivienda, con un máximo del 40% del coste.

Las distintas modalidades serán compatibles entre sí. La Xunta permitirá acumular las ayudas destinadas a accesibilidad, seguridad y habitabilidad, por lo que una misma vivienda podrá recibir hasta 49.000 euros si reúne los requisitos de los distintos programas.

La reunión con los administradores de fincas abordó también la evolución del mercado del alquiler. La conselleira se refirió a los últimos datos del Observatorio de Vivenda sobre A Coruña, declarada zona de mercado residencial tensionado. Según las cifras difundidas por la Xunta, los contratos mantienen una tendencia descendente, mientras que el alquiler medio pasó de 741 euros en junio a 755 en julio. El Ejecutivo autonómico volvió a defender que el aumento de la oferta, y no la intervención de precios, debe ser la vía para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.