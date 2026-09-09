Ceuta protagoniza el primer pleno: Rueda pide «empatía con los compatriotas» y la oposición reclama «humanidad» para los migrantes

La crisis en Ceuta continúa abriendo heridas entre la clase política cuarenta días después de que miles de migrantes cruzasen la frontera. Ejemplo de ello fue el primer cara a cara del curso en el Parlamento de Galicia, en el que los líderes de la oposición reclamaron al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «no juegue con la vulnerabilidad de los menores», al negarse este lunes los mandatarios autonómicos populares a la acogida de estos en las condiciones que plantea el Gobierno central.

El rifirrafe lo comenzó el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien calificó la posición del PP de «solidaridad a la carta», ante la llegada de unos menores que «necesitan ayuda y protección». «Cuando estalló la guerra de Ucrania, los acogimos sin problema, pero para los africanos solo tienen desprecio y desidia», le espetó el socialista, quien instó a Rueda a «pedir más recursos» al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

El mandatario autonómico replicó con mano dura, tirando de argumentario de partido, y haciendo alusión a «violaciones y jóvenes que se han quedado sin verano». «Parece que todo se reduce a que las comunidades somos racistas», declaró Rueda, quien defendió su presencia este lunes en un desayuno informativo en la capital gallega donde los barones del PP apoyaron al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, antes de que este partiera hacia Bruselas a exponer la situación que vive su territorio y solicitar más ayuda a las instituciones comunitarias ante una situación que define como límite.

«Me critican por apoyarlo como nos gustaría que nos apoyasen a nosotros. ¿En qué momento perdieron la humanidad y la empatía de ponerse en la piel de unos compatriotas?», preguntó Rueda. Una cuestión a la que no dudó en contestar en su turno de palabra la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien lo acusó de «llenarse la boca hablando de absentismo laboral, cuando empezó el curso faltando a su puesto». «Prefiere ir a aplaudir a -Alberto Núñez- Feijóo a Madrid que estar en el Consello», remarcó.

La líder nacionalista abogó en su intervención por «no cerrar las puertas» a los migrantes que se encuentran en una situación «inhumana». De este modo, acusó al popular de «usar este tema para aumentar el odio y la crispación cuando hay personas humanas a las que acoger» y con la que «no se compromete a nada».

Ante esto, Rueda insistió que en que «existe un problema muy grave en la frontera», y que no pueden aceptar las condiciones propuestas por el Gobierno con «mucha soberbia, jeta y descoordinación». «Somos un pueblo migrante y los primeros en acoger, pero de un modo serio», apuntó, al tiempo que señaló que si Sánchez «no es capaz de gestionar», debe «echarse a un lado».

Nuevo curso, viejos temas: de la AP-9 a la vivienda

Ya con el foco puesto en Galicia, este periodo de sesiones empezó con los mismos problemas que terminó el anterior. Pontón hizo una alusión, tirando de los datos de inflación, al día a día, a si en un acto tan sencillo como ir al supermercado, el mandatario se pregunta alguna vez como lo hace alguien con un salario o una pensión de mil euros. «No hablamos de lujos, sino de lo básico, de poder comer, tener una vivienda o desplazarse», puso de manifiesto, al tiempo que le echó en cara la supresión de medidas para las familias como eliminar la gratuidad de los libros de texto. Pidió, además, el incremento de las plazas de comedor, «una medida factible».

«No sé como puede decir que hay inflación porque no hay gratuidad de libros de texto y quedarse tan tranquila», contestó el presidente gallego, quien criticó que Pontón «lleva 25 años sin gestionar dinero». Así, puso sobre la mesa otra de los temas centrales de la política actual, el sistema de financiación autonómico «impresentable», que se negó a apoyar por «una cuestión de dignidad y de supervivencia de los servicios públicos gallegos».

Por su parte, Besteiro hizo un recorrido por las «muchas emergencias» que sufre la comunidad, entre ellas la sequía, «cuestión sobre la que echó la culpa a los concellos». Habló también sobre la AP-9: «Vamos a una comisión bilateral, cuando lo lógico sería ir a una mixta. ¿Qué es lo que quiere? Ganar tiempo, por eso seguro que pone un recurso de inconstitucionalidad a continuación. Si no quiere la la transferencia, dígaselo claramente a los gallegos».

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Rueda defendió las acciones del PP en cuestiones como la sequía o la gestión del agua, calificándolas de «ambiciosas a largo plazo», al tiempo que reconoció que «si la AP-9 es ruinosa para Galicia no la queremos».

Fuente: El Correo Gallego