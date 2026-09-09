Alfonso Rueda, sobre el informe PISA: «Tenemos que hacer lo posible por mejorar»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró su preocupación por los últimos datos del informe PISA y hizo un llamamiento a «hacer lo posible mejorar». Así lo dijo este miércoles en su visita al instituto Eusebio da Guarda de A Coruña en el arranque del curso escolar. «No podemos estar satisfechos», dijo sobre los últimos datos del informe PISA, que revelan que Galicia ha retrocedido entre 20 y 31 puntos en cada una de las competencias examinadas con respecto a los datos de la anterior edición en un descalabro generalizado.

«Hay quien dice que podemos consolarnos porque mantenemos niveles aceptables en las disciplinas examinadas, pero eso no es suficiente. Tenemos que mejorar. El primer paso es reconocerlo y conjurarnos todos para trabajar y conseguirlo», manifestó el máximo responsable autonómico, que opina que este debe ser «un trabajo equipo» entre profesores, familias y estudiantes. «Hay que actuar cuanto antes. El talento está ahí y la capacidad de esfuerzo. No vale no estudiar, no vale dejarse ir y que vengan los resultados por sí solos. Los gallegos somos un pueblo luchador», expuso un Rueda que cargó contra la Lomloe, ley socialista aprobada en 2020 que, en su opinión, «no dio buenos resultados», por lo que propuso «hacer modificaciones».

Sobre este curso que arranca, Rueda destacó el «récord en número de docentes a pesar de la bajada del número de alumnos, más de 20.000 menos en diez años». Señaló que Galicia tiene 9,7 alumnos por docente «frente a una cifra más elevada a nivel nacional, que es más de 11».

Visita al Eusebio da Guarda en el arranque del curso 2026-2027 / Casteleiro

También puso el foco en la diversidad, y apuntó que «un 95% de los alumnos con necesidades especiales están integrados en centros ordinarios». Hay 5.000 docentes preparados para su atención, «el doble que hace 15 años».

En relación con las competencias lingüísticas, defendió que «es una riqueza tener dos lenguas y tiene que reflejarse con igualdad», y señaló asimismo la importancia de «facilitar competencias en otros idiomas». Aseguró que Galicia presenta el mejor nivel de inglés entre las comunidades autónomas.

Además, se comprometió a poner en marcha, en el segundo trimestre, «un programa propio de auxiliares de conversación», después de que, según criticó, «incomprensiblemente el Gobierno central lo destruyó».

Noticias relacionadas

El presidente de la Xunta comentó el incremento de matriculaciones en Formación Profesional, «una opción fundamental para dar un horizonte a mucha gente» y que permite «cubrir necesidades que se siguen produciendo».

Fuente: La Opinión A Coruña