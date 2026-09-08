La Xunta licita el contrato de defensa jurídica para reclamar una indemnización millonaria al cártel de los pañales

La Xunta ha dado un nuevo paso para reclamar a las empresas implicadas en el denominado cártel de los pañales los daños causados a la sanidad pública gallega. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de sacar a licitación la contratación de la defensa jurídica y de los trabajos periciales necesarios para determinar el importe exacto que exigirá como indemnización.

Las cifras manejadas hasta ahora dan una idea de la dimensión económica del caso. El Sergas ha podido acreditar un gasto mínimo de 140,8 millones de euros entre 2004 y 2014 en compras vinculadas a las empresas que participaron en el cártel. A esta cantidad se añade una estimación de otros 153 millones de euros correspondientes al periodo anterior, desde 1996, aunque en este último caso todavía no existe un desglose por compañías.

En conjunto, las compras analizadas o estimadas se acercan así a los 294 millones de euros, aunque esta cifra no representa el importe que reclamará finalmente la Xunta. Será la prueba pericial incluida en el nuevo contrato la que tendrá que calcular qué parte de ese gasto se corresponde con el sobreprecio provocado por las prácticas anticompetitivas y, por tanto, cuál fue el perjuicio económico real sufrido por la sanidad gallega.

Precios que llegaron a duplicarse

El origen del procedimiento se remonta a la resolución dictada en 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que impuso multas por un total de 128 millones de euros a ocho fabricantes e importadores de pañales para adultos, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas por participar en prácticas restrictivas de la competencia.

Según quedó acreditado en aquella resolución, las compañías implicadas acordaron los precios de los absorbentes financiados para pacientes. El resultado fue que estos productos llegaron a costar el doble que los adquiridos mediante licitaciones públicas de las distintas comunidades autónomas.

La Xunta considera que tanto la gravedad de estas conductas como la magnitud del posible sobreprecio justifican que el Sergas trate ahora de recuperar el dinero abonado de más.

El estudio de la USC

Antes de licitar la asistencia jurídica, el Sergas encargó además un estudio preliminar a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para realizar una primera aproximación al perjuicio sufrido.

El trabajo estableció varios escenarios e hipótesis con estimaciones graduadas del daño potencial a la sanidad pública. Esos cálculos sirvieron, entre otras cuestiones, para determinar el valor estimado del contrato que ahora sale a concurso.

La cuantía definitiva de la reclamación, sin embargo, todavía está abierta. La pericial deberá analizar toda la información disponible, completar los datos que falten y determinar tanto durante cuánto tiempo se produjo el perjuicio como cuál fue exactamente el sobrecoste soportado por el Sergas.

Esa investigación deberá coordinarse además con la estrategia procesal de los abogados contratados por la Administración gallega.

El proceso

El contrato que acaba de publicar la Xunta no se limita a la presentación de una demanda. Incluye todas las fases de la reclamación, tanto extrajudiciales como judiciales, desde la preparación de las pruebas y los informes periciales hasta la redacción y presentación de escritos procesales y los eventuales recursos que sea necesario interponer.

El objetivo final es poder acreditar documentalmente cuánto gastó el Sergas en productos suministrados por las empresas del cártel, calcular el daño ocasionado por la alteración de los precios y fijar así la indemnización que Galicia reclamará a las compañías responsables.

Las firmas interesadas en asumir la defensa jurídica del Sergas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de octubre.