La Xunta advierte de que la reforma de los deslindes de la costa que impulsa el Estado podría expropiar 2.500 inmuebles en Galicia

Cada nuevo paso del Gobierno central para actualizar o revisar el cuerpo normativo que regula la gestión y protección del litoral supone para la Xunta un nuevo frente de batalla al que sumarse. Con motivo de la celebración del pleno extraordinario del Foro do Litoral de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente ha advertido de que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para modificar los deslindes de la costa y ampliar la franja de terreno bajo la tutela del Estado podría llevar a la expropiación «sin pago» de 2.500 inmuebles en la comunidad gallega, de considerarse que se encontraran en zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

Así lo ha trasladado la conselleira, Ángeles Vázquez, en declaraciones a los medios antes de participar en ese foro. Según ha explicado, la Xunta ya presentó alegaciones ante la pretensión del Gobierno central de hacer una modificación sustancial de la Ley de Costas, y ahora tiene de plazo hasta el 16 de septiembre para alegar ante esta reforma propuesta.

Aprovechando el proceso de reforma del real decreto sobre la gestión de riesgos y zonas inundables, el Gobierno ha introducido una modificación que afecta al Reglamento de Costas con el objeto hacer más flexible el mecanismo de deslindes para ampliar tierra adentro el DPMT, lo que eso conllevaría dar al Estado la titularidad de esa porción de terrenos, así como de los bienes que haya sobre ellos.

Se pretende que el DPMT —el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación se realiza mediante una concesión— llegue tierra adentro hasta el máximo nivel que alcance una ola. Basta con que llegue una sola. En la actual normativa se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro para poder hacer ese deslinde, lo que restringía las posibilidades de ganar terreno por tratarse de un método de recurrencia en el alcance del mar.

Con el cambio propuesta, Ángeles Vázquez censura que se pueda declarar zona de dominio público marítimo-terrestre aquella que sea alcanzada por el nivel máximo de pleamar. «Tenemos una gran inseguridad jurídica si esto sigue adelante. Vuelve a ser una disculpa más que no está basada en ningún criterio técnico», ha remarcado.

«A donde llegue esa ola pasa a ser una expropiación sin pago», ha alertado, y ha señalado que los estudios de que dispone la Xunta apuntan a unas 2.500 edificaciones afectadas y que podrían expropiarse, en zonas como A Illa de Arousa, Betanzo, y otras. «Una sinrazón», ha calificado.

La conselleira ha subrayado que la Xunta entiende la gestión de la costa «desde la colaboración, estudios, con las universidades, con las organizaciones ambientalistas (...), la Fegamp y los distintos órganos, la gente del mar...».

Ángeles Vázquez ha matizado que la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en Galicia, en sus 2.500 kilómetros de litoral, es de un 2% pero, con todo, ha llamado a ser «racional» y «analizar» los distintos territorios antes de tomar una medida así. «Nosotros tenemos rías, sabemos lo que puede suceder. Pero un temporal no puede marcar un deslinde y, sobre todo, no podemos tener continuamente esa inseguridad jurídica para personas que tienen (en esas zonas) viviendas, para residencias o colegios, son inmuebles diversos», ha detallado.

Ángeles Vázquez ha apuntado que la Xunta ya trasladó al Gobierno que «algo está fallando», y ha constatado que estos «movimientos» del Ejecutivo se deben «única y exclusivamente» a un intento de que Galicia «deje de tener las competencias» que, en su día, le dio el Estatuto de Autonomía y, posteriormente, confirmó el Constitucional.