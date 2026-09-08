La Xunta achaca los datos de PISA a la «mala ley» educativa del PSOE y reivindica que Galicia resiste en una posición de «privilegio»

486 puntos en ciencias, veinte menos que en PISA 2022, 466 en matemáticas (20 menos) y 454 en lectura (31 menos). Esos son los resultados de Galicia en PISA 2025, que sitúan a la comunidad en el quinto puesto en las dos primeras competencias y de octava en la tercera, una posición «privilegiada» en el mapa estatal, según la Xunta, teniendo en cuenta unos datos globales para el país que, a juicio del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, constituyen una «metáfora clara y evidente» del «fracaso de la Lomloe, del fracaso del socialismo educativo».

Así lo señaló este martes al valorar las estadísticas de las pruebas realizadas por la OCDE al alumnado de 15 años. «Los resultados de este informe PISA se derivan de la aplicación en el conjunto del sistema español de la legislación socialista», explicó el conselleiro, para quien «estamos ante una caída estructural del sistema, derivada de la aplicación de una mala ley».

En concreto, Rodríguez argumenta que la Lomloe trajo consigo una «devaluación de la calidad» por tres cuestiones. Por un lado, señaló, por apostar por unos «currículos absurdos». Por otro, por «devaluar la cultura del esfuerzo» y la «autoridad del profesor». Finalmente, apunta que no se ha abordado la reforma de la profesión docente, algo que Galicia, incide, viene reclamando desde hace tiempo.

"Suspenso al socialismo educativo"

«Evidente suspenso al socialismo educativo», «fracaso estrepitoso», insistió el conselleiro, para quien ahora toca preguntarse «qué se va a hacer» ante la «caída estructural del sistema en España». La receta pasaría, indicó, por «hacer un sistema de evaluación que recupere la cultura del esfuerzo», evitar una «cultura del facilismo».

En ese escenario, Galicia no sale tan mal parada, sostiene la Xunta, pese al descenso en números absolutos. La comunidad mantiene una posición relativa «prácticamente idéntica» a la que tenía en 2022 y que, además de que los datos sitúan a Galicia en las tres competencias por encima de la media española, se produce una subida de posición en matemáticas.

Igualmente, resaltó que Galicia tiene el «puesto de privilegio absoluto» en equidad, considerando no solo España, sino la OCDE. «Siempre decimos que el sistema educativo gallego tiene como eje fundamental la equidad, es decir, la igualdad de oportunidades», explicó el conselleiro, y PISA demuestra esa afirmación.