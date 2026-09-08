Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar

Vivir en el rural y trabajar fuera de él forma parte de la rutina diaria de una elevada proporción de la población ocupada gallega. El 31,2% de las personas que residen en áreas rurales de Galicia desarrolla su actividad laboral fuera de ellas, es decir, casi un tercio tiene que salir de su entorno y desplazarse a las áreas urbanas e intermedias para acudir a su puesto de trabajo. Así se recoge en el estudio Funcionalidad territorial y delimitación de áreas para el seguimiento del reto demográfico en España, elaborado para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este porcentaje sitúa a Galicia por encima de la media española, que se queda en el 26,2%, y entre las comunidades donde esta movilidad entre residencia rural y empleo exterior alcanza mayor peso. El informe incluye también en este grupo al País Vasco, Asturias, Cantabria y Navarra. Los autores apuntan dos posibles factores que pueden explicar estos valores: «Se trata de territorios donde la movilidad laboral desde lo rural a lo urbano es más intensa, bien por proximidad geográfica o por falta de empleo local suficiente».

En el polo opuesto se sitúan comunidades como Aragón o Extremadura, donde la 'autonomía rural' se acerca al 60%. Seis de cada diez trabajadores no necesitan desplazarse a un espacio urbano para trabajar. «Su tejido económico local es más autosuficiente», se recoge en el informe, sin descartar también como causa una menor accesibilidad a los polos de empleo urbano.

En la comunidad gallega, este indicador de 'autonomía' se sitúa en el 52,8%, ligeramente por debajo de la media estatal, del 54,7%. Es decir, poco más de la mitad de los ocupados residentes en áreas rurales trabajan también en ellas. El resto se reparte entre el tercio de empleados (por cuenta ajena o propia) que se van a los entornos urbanos y un 15% procedente de las ciudades o villas intermedias que desarrolla su actividad profesional en áreas urbanas.

La dependencia de áreas urbanas para trabajar es superior a la gallega en el País Vasco (40%), Asturias (37%) y Cantabria (36%), y similar en Navarra (30%). Pero en estos casos, salvo en el de Asturias y Galicia, el informe del Ministerio indica que se debe a una base industrial consolidada con una muy buena interconexión entre las zonas rurales y las urbanas.

El trabajo del Gobierno central analiza estos movimientos como parte de una relación cada vez más estrecha entre los dos ámbitos en la que las ciudades funcionan como polos de empleo para territorios relativamente alejados. En Galicia aparecen Vigo y A Coruña entre los nodos regionales que atraen población activa desde su entorno. El informe señala que este modelo separa con frecuencia el lugar de residencia del de trabajo y condiciona cuestiones como la movilidad diaria, la conciliación o la planificación de los servicios.

Este fenómeno adquiere especial relevancia por el peso que todavía conserva el rural en Galicia, porque el 35,4% de la población gallega reside en municipios rurales, frente a una media española del 14,3%. Galicia figura así, junto a Extremadura, Castilla y León y Aragón, entre las comunidades donde más de tres de cada diez habitantes mantienen su residencia en estos municipios.

Esa dependencia funcional se cruza, además, con las distancias. El 39,2% de la población gallega vive a más de treinta minutos en coche del núcleo urbano de más de 50.000 habitantes más próximo, frente al 22,6% de media en España. Galicia se sitúa en este indicador en niveles similares a Navarra y por detrás de Extremadura y Castilla-La Mancha. El estudio localiza parte de las mayores dificultades de acceso en comarcas montañosas y dispersas de la comunidad.

El informe plantea que las políticas territoriales tengan en cuenta estos vínculos funcionales, que en muchos casos no coinciden con las delimitaciones administrativas y condicionan tanto el mercado laboral como las necesidades de transporte entre el rural, las cabeceras intermedias y las ciudades.