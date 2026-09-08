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Estrategia de salud mental

Sanidade incluirá la soledad no deseada como "factor determinante" en los historiales clínicos de los pacientes de salud mental

El Plan estratégico de salud mental de Galicia 2026-2030 contempla la apertura de nuevas unidades de rehabilitación psiquiátrica en A Coruña, Pontevedra y Ferrol, mientras que la de TCA se situará en Vigo

Alfredo Silva, Antonio Gómez Caamaño, Almudena Díaz y Manuel Arrojo, este martes, en la Consellería de Sanidade

Alfredo Silva, Antonio Gómez Caamaño, Almudena Díaz y Manuel Arrojo, este martes, en la Consellería de Sanidade / Xoán Álvarez

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La soledad no deseada se postula desde hace un tiempo como uno de los grandes desafíos a abordar como sociedad. Su impacto en la salud mental es innegable; así lo aseguran los expertos y de ello toman nota desde hace un tiempo las administraciones públicas, entre ellas la Consellería de Sanidade, que este martes expuso que empezará a considerarlo como un factor determinante en los historiales clínicos de los pacientes que padezcan alguna patología relacionada con la salud mental.

«Hablamos de un problema muy grave y hay que dejarlo reflejado de alguna manera en el historial. Nos va a permitir identificar a estas personas y ver qué se puede hacer por ellas», explicó este martes el doctor Manuel Arrojo, psiquiatra en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), en la presentación del Plan estratégico de salud mental de Galicia 2026-2030, del que fue coordinador y en el que se prevé la contratación de 357 profesionales durante el periodo de vigencia del plan, 101 el próximo año.

«La soledad no deseada actúa como un factor importante para la mala salud», declaró Arrojo, quien reconoció que, hasta este momento, «no se le estaba prestando la atención necesaria». Este reconocimiento de Sanidade se suma a la estrategia específica que ya tiene puesta en marcha desde el pasado año la Consellería de Política Social, con la que, según apuntó, «estamos hablando» para poder compartir programas e información recopilada, por ejemplo, en las redes de apoyo local para detectar situaciones de vulnerabilidad y aislamiento social entre, especialmente, las personas mayores.

Nuevas unidades para atender a los pacientes

Entre las novedades del plan, dotado con 177 millones de eruos, para poder garantizar una mejor asistencia a los pacientes de salud mental está el incremento de las unidades de rehabilitación psiquiátrica, con el propósito, en palabras de Arrojo, de «conseguir una mayor proximidad, por ejemplo, familiar, al ser una cuestión altamente compleja». Por ello, se contempla la apertura de nuevas unidades en el Eje Atlántico, concretamente en A Coruña, Pontevedra y Ferrol, que se sumarían a las ya existentes en Santiago y Vigo.

Así las cosas, Arrojo puso de manifiesto la necesidad de proporcionar «una mayor accesibilidad» a los recursos en el caso de los trastornos mentales graves, cuyos pacientes tendrán «citas preferentes» para que los facultativos los atiendan con la mayor celeridad posible. También se tratará de extender la hospitalización a domicilio, así como de implantar programas de empleo específicos, «algo que impacta de manera muy positiva en la evolución clínica del paciente».

Otra de las cuestiones que Arrojo definió como prioritarias es la asistencia de estos pacientes en Atención Primaria. En total, se incorporarán, dentro del marco del plan, 43 psicólogos clínicos a los centros de salud y puntos de atención continuada, de los cuales 21 ya se han incorporado. «Es fundamental que en este ámbito se haga un mejor uso de los psicofármacos, sobre todo de los ansiolíticos, y que se diseñen estructuras de agendas en las que estén estandarizados los tiempos y los criterios de manera homogénea», apuntó en un acto en el que también estuvieron presentes el propio responsable de la cartera sanitaria gallega, Antonio Gómez Caamaño; el director xeral de Asistencia Sanitaria del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Alfredo Silva; y la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz.

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Así las cosas, se incrementarán a las siete áreas sanitarias las unidades de psicogeriatría, destinadas a pacientes graves en edades avanzadas. Se pondrá en funcionamiento, asimismo, una segunda unidad para atender los trastornos de la conducta alimentaria graves. Esta se situará en Vigo y dará cobertura tanto a la provincia de Pontevedra como a la de Ourense.

Fuente: El Correo Gallego

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