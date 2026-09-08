Informe de resultados
PISA ha medido por primera vez la capacidad digital del alumnado y los gallegos son los segundos en los niveles más altos de rendimiento
La OCDE considera que «aprender a aprender con la tecnología» es «fundamental» en todos los ámbitos de la vida
Galicia obtiene 505 puntos, su «nota» más alta entre las competencias analizadas
PISA ha medido por primera vez la capacidad para construir conocimiento y resolver situaciones en el mundo digital, es decir, las destrezas del alumnado para aplicar las TIC a la resolución de problemas, entre otros aspectos, y Galicia sale muy bien parada entre las comunidades.
En concreto, según el informe difundido por el Ministerio de Educación, el alumnado gallego de 15 años ha obtenido un rendimiento medio estimado de 505 puntos en el apartado relativo a la práctica de resolución computacional de problemas, lo que supone su mejor «nota» en la prueba de 2025, en comparación con los resultados en ciencias, matemáticas y lectura, y los sitúa en sexto puesto en el ranking autonómico, que aparece liderado por Madrid, 11 puntos por encima, y que cierra Melilla, con casi 90 por debajo.
Las destrezas del estudiantado gallego lo ubican por encima de la media estatal (situada en 499 puntos), de la UE (que lega a 495) y de la OCDE (establecida en 501). Además, en cuanto al porcentaje de alumnado por niveles de rendimiento en ese indicador, Galicia cuenta con un 28 por ciento de estudiantes en los niveles 5 y 6, los más altos. Solo Madrid y Asturias logran un mejor dato, con el 29 por ciento. En el extremo opuesto, es decir, chavales que no alcanzan un nivel básico en la competencia, se encuentran casi uno de cada cinco alumnos gallegos examinados (el 19 por ciento, dos puntos porcentuales por debajo de la media estatal).
Programacion y modelos
«Resolver problemas mediante herramientas y prácticas computacionales es una habilidad fundamental en el mundo actual. En los sistemas educativos, estas prácticas se integran cada vez más en las áreas académicas «tradicionales»», recoge el informe elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
El avance de los datos incluye los resultados en dos subáreas: modelado y práctica de la programación. El primero, relativo al análisis de datos y a la capacidad de establecer inferencias, sitúa a Galicia de cuarta, empatada con Castilla y León con 507 puntos. En el segundo aspecto, el desempeño baja a 500 puntos, hasta el noveno puesto de la tabla autonómica.
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