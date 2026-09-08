La mejora del servicio de teleasistencia se retrasa en Galicia al suspenderse su contratación

Cada vez más dependientes prefieren ser atendidos en sus casas en lugar de en una residencia. Para facilitar su cuidado en el domicilio, desde la Xunta quieren dar impulso y modernizar la teleasistencia avanzada de la que ya disfrutan 10.000 gallegos. Además de ampliarla a otras 2.000 personas, prevén incorporar un sistema inteligente que, mediante IA, permita medir y controlar el comportamiento de una persona mayor y detectar si necesita ayuda. Sin embargo, esta mejora en el servicio se retrasará debido a que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) ha suspendido su contratación.

El contrato para prestar la nueva teleasistencia se licitó ya el pasado mes de mayo, pero un recurso presentado por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) contra los pliegos ha derivado en la suspensión del contrato por parte del Tacgal el pasado mes de junio.

Según explican desde la Consellería de Política Social, la razón del recurso presentado por esta asociación es que observaba defectos de forma en los pliegos de contratación al no desglosar suficientemente los costes del servicio. Esto obligará a la Xunta a licitar un nuevo contrato este mes.

«La consecuencia de este incidente será un retraso en la puesta en marcha del nuevo servicio», explican desde el departamento que dirige Fabiola García. Sin embargo, aclaran que, aunque esto conlleva un aplazamiento de las mejoras incorporadas a la teleasistencia, «no supondrá ningún problema para las personas que actualmente disfrutan del servicio, ya que se prorrogará el contrato vigente».

Hasta ahora era Cruz Roja la que prestaba el servicio de teleasistencia avanzada en Galicia y así seguirá siendo hasta que se adjudique el nuevo contrato.

¿En qué consiste?

Hay dos tipos de teleasistencia. La básica consiste en un sistema de atención telefónica ininterrumpida (24 horas) que permite a personas mayores, dependientes o con discapacidad solicitar ayuda inmediata ante emergencias presionando un botón en un dispositivo, que suele ser un colgante o una pulsera. En Galicia tienen reconocido este servicio casi 55.000 dependientes. De ellos, 10.000 disfrutan ya del modelo avanzado, que incorpora sensores como detectores de fuego, gas, medidores de CO2, dispositivos de confort que miden temperatura, humedad, calidad del aire, luminosidad o ruido e incluso permite monitorizar la salud del mayor.

Sin embargo, Política Social quiere dar un nuevo paso y modernizar esta teleasistencia avanzada. Para ello licitó un contrato por 7,7 millones de euros en el que incorpora el sistema Carelife, que permitirá que todos los dispositivos que hay instalados en las casas de los dependientes estén conectados a este programa inteligente, de manera que pueda «monitorizar la salud y el bienestar de una persona». De esta manera, no solo se tiene controlada en tiempo real la situación de los sensores y dispositivos, tanto su nivel de batería, cobertura o su configuración, sino que también se pueden vigilar «hábitos y rutinas de cada persona usuaria y del confort de su hogar».

Esto permitirá a la persona mayor seguir residiendo en su domicilio y prestarle «apoyo inmediato a sus demandas ante situaciones de soledad, angustia, accidentes domésticos, caídas y enfermedades». Desde el centro de atención de la entidad que preste el servicio se le hará un seguimiento permanente y se movilizarán recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social.

En Galicia, con una población envejecida y el aumento de personas con dependencia, la teleasistencia se convierte en la mejor alternativa para que los mayores puedan seguir en sus domicilios garantizando su seguridad y acompañamiento, sobre todo ante las dificultades que tienen los concellos para prestar la ayuda a domicilio debido al incremento de los costes de este servicio y a la elevada dispersión que complica encontrar personal.