Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos

La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra los considerados "ases" o números uno del narcotráfico internacional de cocaína al desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala de la conocida como 'Banca de Dubai', consiguiendo localizar 20 millones de euros en activos y la detención de 21 de personas en varios países, 14 de ellos en España, entre ellos gallegos.

La operación contra la 'Banca de Dubai', a la que se relaciona con incontables transportes de cocaína por todo el mundo desde esta ciudad, ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. El operativo de UDEF y Udyco de la Policía Nacional ha contado con especialistas de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol.

Además de los 21 arrestados, se han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya se han ejecutado, consiguiendo constatar la relación con la 'Banca de Dubai' de cuatro conocidos presuntos narcotraficantes, entre ellos el español apodado 'El Tigre', que continúa en búsqueda y captura. En una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas de Madrid, los agentes de la UDEF y Udyco han puesto en valor la detención de dos de los principales 'bróker': uno fue arrestado en Dubai y otro en Málaga. "El objetivo es que Dubai deje de ser la jaula de oro para estos narcotraficantes", han explicado.

Responsables de la Policía Nacional dan cuenta de la desarticulación de una de las bancas clandestinas más importantes para la financiación del narcotráfico / Rodrigo Jiménez

La investigación ha acreditado la "subcontratación" por parte de las redes de narcotráfico a escala internacional de lancheros gallegos encargados de los alijos, así como el registro de un domicilio en Madrid de una persona que era el contacto con 'El Tigre' para las entregas de dinero. Así, entre los arrestados a finales de julio en la comarca de O Salnés, figuran Ramón Canto Nine, más conocido como 'Moncho Vilaboa', su hermano y otros familiares. Con todo, el único en pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional fue Vilaboa que quedó en libertad, al igual que los demás arrestados en los municipios pontevedreses de Cambados y Vilanova de Arousa.

Medio centenar de inmuebles y 121 cuentas bancarias

Se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama bloqueados judicialmente por valor superior a 1,6 millones de euros, relojes, joyas y bolsos de lujo y numerosos terminales de telefonía móvil. Además, se bloquearon 121 cuentas bancarias con un saldo de 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros en lo que la Policía ha calificado como "operación internacional muy relevante contra la banca clandestina usada por los narcotraficantes para hipotecarse". Actualmente, la investigación continúa abierta, puesto que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones tanto en España como en otros países.

Origen de la investigación

El origen de la investigación tuvo lugar en febrero de 2021, cuando la Policía Nacional abordó frente a la costa de Lugo el narcobuque 'Nehir', sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína. Durante la intervención fueron localizados 1.835 kilos procediéndose a la detención de los nueve tripulantes de la embarcación. La embarcación fue remolcada hasta el puerto gijonés de El Musel, donde se hundió debido a la fuga de agua ocasionada por el propio capitán.

Los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra partida de droga escondida de 1.650 kilos, que fue posteriormente recuperada por los delincuentes en el mismo puerto tras arriesgarse a introducirse en el barco hundido con el peligro y riesgo que ello suponía.

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Las dos cargas de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021 y el buque inició posteriormente su navegación hacia España. El plan previsto contemplaba el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que posteriormente la introducirían en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.

Fuente: El Correo Gallego