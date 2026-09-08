Ignacio Sánchez, nuevo elector gracias a la ley de nietos: «Mi familia se tuvo que ir por cuestiones políticas y yo voy a votar, quiero ejercer ese derecho»

Las elecciones generales del próximo año serán los primeros comicios en los que Ignacio Sánchez podrá ejercer su derecho a voto. Este argentino, residente en Santa Fe, acaba de incorporarse al Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) tras obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, y no tiene ninguna duda: «Sé que no es la opción mayoritaria de los gallegos en el exterior pero yo voy a votar. Mi familia se tuvo que ir por cuestiones políticas y yo quiero ejercer ese derecho».

Su caso es uno más de los casi 44.000 descendientes de emigrantes gallegos que han adquirido la nacionalidad española desde octubre de 2022, cuando se activó esta vía para la obtención de la ciudadanía, y que han engordado el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Galicia más allá de los 513.000 electores. Un crecimiento que ha situado al voto exterior en el 18,9% del conjunto del censo electoral gallego.

El bisabuelo paterno de Ignacio huyó de Noia tras el golpe de Estado. «Los que no pudieron venirse a América sufrieron mucho en los años de la Guerra Civil», rememora sobre la historia familiar y las conversaciones con su abuelo. Pese a los casi 10.000 kilómetros que separan la ciudad en la que se crió de Galicia, las tradiciones heredadas, la lengua y la pertenencia desde muy pequeño al Centro Gallego de Santa Fe hicieron que esa distancia nunca pareciera tan grande.

«Yo me siento gallego», asegura al otro extremo del Atlántico. Ese sentimiento fue el que le hizo optar a la nacionalidad española, pese a que por la parte materna podría haber conseguido también la ciudadanía italiana. No fue, sin embargo, un proceso sencillo. Comenzó los trámites a finales de 2023 y necesitó alrededor de dos años hasta obtener la resolución. La búsqueda de documentación antigua, especialmente la partida de nacimiento de su bisabuelo, fue uno de los principales obstáculos, aunque reconoce que disponer todavía de familiares en Galicia facilitó los trámites.

Después llegó otro problema conocido entre los descendientes de españoles en Argentina: conseguir una cita para presentar la documentación. «Teníamos que ponernos alarmas en la madrugada para poder conseguir el turno», recuerda.

Una elección que considera personal

Ignacio conoce el debate político que ha acompañado a la ley de nietos y admite haber leído críticas hacia los descendientes que han recurrido a ella. «Lees algunos comentarios e, incluso, te parecen hirientes», lamenta. Pese a no haber vivido en Galicia, Sánchez sí ha venido en diferentes ocasiones a la comunidad para visitar a la familia que todavía reside en la villa noiesa y no percibe, en su caso personal, desarraigo con la tierra desde la que su familia llegó a Santa Fe. «Uno al final siempre es parte de la historia familiar», sentencia.

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Es por ello que no entiende su nacionalización como una mera operación administrativa. Ahora, esta decisión le permitirá votar por primera vez en unos comicios españoles y ya tiene decidido hacerlo. Para Ignacio, el estreno ante las urnas tiene un significado que va más allá de la política: «La historia del nieto que decide ser ciudadano español es la historia de una población como la nuestra en Santa Fe, donde prácticamente todo el mundo es descendiente de migrantes, y también la de un lugar como Galicia que vio marchar a tanta gente».