La CIG denuncia que Educación tiene «1.150 vacantes de profesorado» sin cubrir un día antes del inicio del curso

El sindicato nacionalista CIG ha asegurado que «un día antes de que empiece el curso» la Consellería de Educación tiene alrededor de «1.150 vacantes profesorado sin cubrir». En un comunicado, sostiene que mientras el conselleiro, Román Rodríguez, y el resto de miembros de la Xunta «se afanan por dar sensación de normalidad en el inicio del curso con videos y propaganda», la realidad en los centros «es bien distinta».

La CIG asegura que en el mediodía de este martes quedaban aún 388 vacantes del cuerpo de maestros sin adjudicar y 649 solo del cuerpo de Secundaria, por lo que sostiene que los centros tendrán que abrirle las puertas este miércoles al alumnado y empezar la actividad lectiva en horario habitual sin contar con el personal necesario. Asimismo, ha sostenido que vuelve a haber un número muy elevado de vacantes a media jornada, un fenómeno que asegura que cada año va en aumento y pracariza mucho las condiciones laborales docentes dada la carestía de la vivienda y del combustible.

La CIG asegura que desde finales del mes de agosto los centros fueron subiendo las vacantes que necesitan para poder arrancar el curso con normalidad, muchas de ellas derivadas de las situaciones de incapacidad temporal o de permisos, fundamentalmente de maternidad y paternidad, de la persona titular de la plaza pero otras de necesidades que no fueron atendidas durante el verano por parte de la administración.

También apunta que en la aplicación que gestiona las sustituciones de la Consellería a las 13:00 horas de este martes había un total de 1.148 vacantes sin cubrir, la mayoría de los cuerpos de Secundaria y del resto de enseñanzas postobligatorias, y fuesen cubiertas otras 817, en este caso mayoritariamente de Infantil y Primaria.

Así las cosas, señala que, estos días, mucho personal sustituto se ha dirigido a la CIG-Ensino para mostrar su malestar con que atrasasen tanto las llamadas para cubrir estas situaciones. «Hay que tener en cuenta que desde el momento en el que se les adjudica una vacante, disponen de 24 horas para tomar posesión en el centro», explica la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, que considera que se trata del «gran olvidado por la administración».

Por todo ello, la CIG-Ensino reclama que la Consellería agilice al máximo posible las llamadas para garantizar que desde el primer día el curso el alumnado esté atendido y que los equipos directivos puedan planificar con antelación el envío de información y las reuniones con las familias, así como realizar todas las tareas burocráticas de estos días.