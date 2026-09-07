Las universidades gallegas reclaman más financiación estructural ante el aumento de costes, según la UDC

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, reclama a la Xunta un incremento de la financiación estructural para las universidades públicas gallegas, una demanda que, según subraya, comparten también las instituciones de Santiago y Vigo.

El objetivo es poder afrontar con mayor solvencia gastos permanentes como los costes de personal, el mantenimiento de edificios o la mejora de la eficiencia energética de los campus.

Cao insistió en que no se trata de un problema exclusivo de la UDC, sino de una cuestión que afecta al conjunto del Sistema Universitario de Galicia.

La universidad coruñesa ya tuvo que aplicar en 2024 medidas para reducir su deuda ante la imposibilidad de cerrar unas cuentas equilibradas, una situación que el rector volvió a vincular con la insuficiencia de recursos para cubrir gastos estructurales.

Entre las fórmulas adoptadas figura incluso la puesta a la venta de inmuebles.

La reclamación coincide con el anuncio de la Xunta de reforzar el control de las cuentas de las universidades públicas a través de los Consellos Sociais. Cao recordó, sin embargo, que estos órganos ya tienen atribuida esa función y aseguró que la fiscalización económica «ya se está haciendo», aunque evitó valorar en profundidad la propuesta hasta conocer sus detalles.

La UDC afronta el nuevo curso con unas previsiones de matrícula positivas. La institución ofrece 42 grados y calcula que contará con alrededor de 13.700 estudiantes de grado. De las titulaciones disponibles, 33 tienen ya todas sus plazas cubiertas, el 79% del total.

Además, 3.477 alumnos se incorporan por primera vez, unos 2.800 en A Coruña y alrededor de 800 en Ferrol. Cao destacó especialmente el buen comportamiento de los estudios STEM, vinculados a la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas.

La vivienda aparece como otro de los problemas comunes que preocupan a las universidades gallegas.

El rector reconoció las dificultades de los estudiantes para encontrar alojamiento y explicó que la UDC mantiene conversaciones con la Xunta para que algunas plazas de residencias destinadas a jóvenes puedan ser utilizadas también por universitarios.

El inicio de curso llega, además, con avances en la descentralización del grado de Medicina, una cuestión de especial interés para el conjunto de Galicia. Esta semana está prevista una nueva reunión de la comisión de seguimiento para avanzar en la implantación de unidades docentes fuera de Santiago y en la planificación de cursos clínicos como cuarto y quinto.