Consello de la Xunta
Sanidade aprueba un nuevo plan para abordar la salud mental: prevé incorporar 350 profesionales en los próximos cuatro años
La estrategia, con una dotación de 277 millones de euros, busca «consolidar un sistema más accesible, humanizador e innovador»
La pandemia del coronavirus erosionó la salud mental de millones de personas que se vieron encerradas en sus cass. En Galicia la situación no fue distinta y, desde entonces, son cada vez más las personas que padecen algún trastorno que precisa atención profesional.
Años después, el Ejecutivo gallego dio este lunes el visto bueno al segundo plan estratégico que servirá de hoja de ruta para abordar la salud mental en la comunidad. El principal objetivo, tal como detalló el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, es «consolidar un sistema más accesible, humanizador e innovador», con especial atención a los colectivos considerados más vulnerables, entre ellos los niños, adolescentes y las personas mayores.
Para ello, la Xunta se marca como propósito la incorporación, en los próximos cuatro años, marco temporal del plan, de 357 profesionales de este ámbito. De ellos, 124 serán psiquiatras y psicólogos clínicos, mientras que el resto de las plazas se corresponderán con personal de enfermería o trabajadores sociales, entre otros.
La Xunta destinará a todo ello una partida «histórica» de 177 millones de euros, con la que busca «redoblar esfuerzos» frente a la estrategia anterior, cuyo presupuesto fue de 83 millones. Entre las medidas específicas que propone la Consellería están la ampliación hasta los 18 años de los tratamientos de psiquiatría infantojuvenil para garantizar un paso seguro a la edad adulta, contar con unidades de rehabilitación psiquiátrica en todas las áreas sanitarias o crear una segunda unidad de referencia en trastornos de la conducta alimentaria en el sur de la comunidad.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Fuente: El Correo Gallego
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