Los programas de refuerzo extraescolar para los estudiantes que pasan a la ESO serán fuera del horario y en grupos reducidos

Los estudiantes gallegos que cada año pasan de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria contarán con la posibilidad de formar parte de un programa de refuerzo extraescolar. Estas clases se impartirán fuera del horario escolar y estarán dirigidas a grupos reducidos de alumnos, según explicó este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ofreció la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta al encontrarse el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, en un acto en Madrid de apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Esta medida ya había sido anunciada el sábado en un acto en la capital gallega por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien no dio ningún detalle más allá de la creación del programa. Estos refuerzos para el alumnado se van a definir en función de las pruebas diagnósticas que ya se realizan cada año, habitualmente después del periodo vacacional de Semana Santa, al alumnado de 4.º de Primaria y 2.º de la ESO.

A partir de ahí, se analizarán tanto los resultados como otras variables que afectan al día a día en las aulas, tales como la atención a la diversidad, y serán los propios centros los que decidan qué programas desarrollar.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Fuente: El Correo Gallego