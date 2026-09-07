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Opciones distintas para generaciones distintas: los jóvenes usan más el chat de prevención del suicidio y los adultos optan por el teléfono

Casi nueve de cada diez llamadas a la línea 024 las realiza la persona afectada

Presentación de la línea telefónica de atención al suicida, en imagen de archivo.

Presentación de la línea telefónica de atención al suicida, en imagen de archivo. / Europa Press

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Noela Vázquez Dosil

Santiago

Los datos de uso de la línea 024 de ayuda a la conducta suicida permiten hacerse una idea de los distintos perfiles que recurren a ella y el modo de hacerlo. Por ejemplo, casi nueve de cada diez llamadas las realiza la propia persona afectada. El resto corresponde principalmente a familiares o allegados, aunque también llaman otro tipo de perfiles como profesionales de emergencias o de entornos educativos.

En lo que va de año, además, el teléfono mantiene un perfil más adulto: entre quienes facilitan su edad, alrededor del 43% tiene entre 40 y 59 años, mientras que cerca del 29% es menor de 30. De media, están al teléfono unos 9 minutos, aunque, siempre con el objetivo de conseguir que las llamadas duren lo máximo posible, el récord este año se sitúa en mayo, con 2 horas y media.

Muy distinto es el perfil de quienes recurren al chat. En este canal predominan claramente los jóvenes: en los siete primeros meses del año, alrededor de dos de cada tres usuarios cuya edad pudo conocerse —el 66,7%— tenían menos de 30 años. Además, el grupo de 15 a 19 años es sistemáticamente el más numeroso; en julio, por ejemplo, representó por sí solo el 25,6%.

Por teléfono también se aprecia una diferencia por sexo. Entre enero y julio, aproximadamente el 49,5% de las llamadas correspondió a mujeres y el 41,2% a hombres; mientras en el resto no consta este dato.

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En cuanto al nivel de riesgo, cerca del 48% de las llamadas que pudieron clasificarse este año presentaba un riesgo medio-alto, alto o correspondía a una tentativa. La proporción es similar a la de años anteriores: fue del 47,5% en 2024 y rondó el 50% en 2025. Además, 7.727 de las 100.668 llamadas atendidas entre enero y julio —el 7,7%, casi una de cada 13— tuvieron que ser derivadas al 112 para prestar atención urgente.

Pide ayuda hoy mismo

Las personas con conductas suicidas y sus familiares pueden llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También pueden dirigirse al Teléfono de la Esperanza (717 003 717), dedicado a la prevención de este problema. En casos que afecten a menores, la Fundación Anar dispone del teléfono 900 20 20 10 y del chat de la página https://www.anar.org/ de Ayuda a Niños/as y Adolescentes.

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