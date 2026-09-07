Opciones distintas para generaciones distintas: los jóvenes usan más el chat de prevención del suicidio y los adultos optan por el teléfono

Los datos de uso de la línea 024 de ayuda a la conducta suicida permiten hacerse una idea de los distintos perfiles que recurren a ella y el modo de hacerlo. Por ejemplo, casi nueve de cada diez llamadas las realiza la propia persona afectada. El resto corresponde principalmente a familiares o allegados, aunque también llaman otro tipo de perfiles como profesionales de emergencias o de entornos educativos.

En lo que va de año, además, el teléfono mantiene un perfil más adulto: entre quienes facilitan su edad, alrededor del 43% tiene entre 40 y 59 años, mientras que cerca del 29% es menor de 30. De media, están al teléfono unos 9 minutos, aunque, siempre con el objetivo de conseguir que las llamadas duren lo máximo posible, el récord este año se sitúa en mayo, con 2 horas y media.

Muy distinto es el perfil de quienes recurren al chat. En este canal predominan claramente los jóvenes: en los siete primeros meses del año, alrededor de dos de cada tres usuarios cuya edad pudo conocerse —el 66,7%— tenían menos de 30 años. Además, el grupo de 15 a 19 años es sistemáticamente el más numeroso; en julio, por ejemplo, representó por sí solo el 25,6%.

Por teléfono también se aprecia una diferencia por sexo. Entre enero y julio, aproximadamente el 49,5% de las llamadas correspondió a mujeres y el 41,2% a hombres; mientras en el resto no consta este dato.

En cuanto al nivel de riesgo, cerca del 48% de las llamadas que pudieron clasificarse este año presentaba un riesgo medio-alto, alto o correspondía a una tentativa. La proporción es similar a la de años anteriores: fue del 47,5% en 2024 y rondó el 50% en 2025. Además, 7.727 de las 100.668 llamadas atendidas entre enero y julio —el 7,7%, casi una de cada 13— tuvieron que ser derivadas al 112 para prestar atención urgente.