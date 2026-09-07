El libro digital se alía con el papel en Galicia para un aprendizaje que se puede tocar

La letra, con lápiz y papel entra. El programa gallego del libro digital, que llegó a máximos de alumnado en el curso 2024, ha vuelto a aliarse con las metodologías educativas más tradicionales para salvar una crisis que se acentuó ese año, justo antes de cumplir su década de existencia. Desde entonces, se dieron de baja en E-Dixgal cerca de cuarenta centros, coincidiendo también con la multiplicación de las advertencias, desde instituciones a expertos, de un exceso de pantallas en la vida de niños y adolescentes que culminó en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, cuya tramitación prosigue en el Congreso

Menor rendimiento, alumnado disperso y distraído, descontento entre el profesorado por la calidad de los contenidos digitales o demasiadas horas ante las pantallas a juicio de las familias propiciaron que la Consellería de Educación abordase una reformulación de la iniciativa, acentuando la transición hacia un modelo híbrido.

Si en un primer momento la Xunta ofreció a colegios e institutos de E-Dixgal la posibilidad de incorporar este curso libros de texto en papel, una opción que aprovecharon el 84 por ciento de los centros adheridos al libro digital, a partir de septiembre, y tras dos cursos, la segunda fase en el proceso de hibridación hará que los cursos de Primaria con E-Dixgal (5º y 6º) acompañen el portátil de lápiz y papel con unidades didácticas de todas las materias y fichas de repaso y para trabajar en grupo.

Licitación del contrato

El contrato de licitación, que la Xunta ha publicado en pasados días por un montante de 1,1 millones de euros, permite conocer en más detalle cómo se concretarán esos recursos tradicionales en las aulas de 5º de Primaria (ya para el próximo curso) y 6º (para 202-28). Con la idea de «favorecer un uso flexible en la práctica docente» en el modelo híbrido, la empresa adjudicataria debe responsabilizarse del diseño de recursos específicos para cada materia, fichas de repaso y ampliación, material destinado a la realización de prácticas y elementos de almacenaje y transporte del mismo. Todo «reutilizable» y «duradero», demanda la Administración gallega, y adaptado a las programaciones didácticas con Proens.

En el contrato, se contempla la creación de recursos para Lengua Castellana, Lengua Gallega, Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En estas tres últimas materias la Xunta exige que las fichas de cada bloque de contenido incorporen material gráfico de apoyo, desde mapas a esquemas.

Todas las fichas deberán contar, además, con actividades creativas, de comprensión, de producción escrita, de razonamiento lógico y análisis, de investigación y de gamificación que se concretarán mediante la propuesta de ejercicios, tareas, juegos y trabajos de investigación.

Igualmente, habrá fichas de repaso y ampliación con ejercicios de repaso y consolidación, pero también retos lógicos o microactividades competenciales para resolver situaciones expuestas. Hay que tener en cuenta que la Lomloe enfatiza el saber hacer sobre simplemente el memorizar.

Y para las prácticas de Naturales, Sociales y Matemáticas, la Xunta exige: lupas, básculas, termómetros, cintas métricas, embudos y recipientes medidores, brújulas, dados con diferentes números de caras para trabajar el cálculo mental, rompecabezas para trabajar la habilidad espacial, cronómetros, espejos, ábacos, figuras geométricas, mapas o incluso kits de billetes y monedas para que los niños aprendan a reconocerlas y a calcular con ellas.