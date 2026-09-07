Down Galicia presenta una guía para impulsar la inclusión en las aulas gallegas
La Federación propone una herramienta que sirva en el día a día de la comunidad educativa con pautas para detectar y suprimir barreras o estrategias de aula para fomentar entornos de aprendizaje más participativos
«La accesibilidad cognitiva, física y sensorial en los centros educativos no es un simple recurso pedagógico o una medida opcional, sino un derecho fundamental de todo el alumnado». Así lo defienden desde la Federación Down Galicia y, bajo esta premisa, la entidad ha publicado una guía, «Únete al reto da escola participativa», dirigida al profesorado y destinada a facilitarle estrategias que «beneficien no solo a la infancia y a la juventud con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, sino al conjunto del alumnado».
Así lo explica Down Galicia este lunes en un comunicado, coincidiendo con la semana de inicio del nuevo curso escolar, destacando que el nuevo material sobre accesibilidad en la escuela contiene herramientas teórico-prácticas para transformar los colegios e institutos en entornos «plenamente inclusivos». Para ello, entre otras cuestiones, la guía aborda pautas para detectar obstáculos físicos, cognitivos o metodológicos que dificultan la participación y el aprendizaje y así poder evitarlos.
Ni etiquetar ni sobreproteger
Por ejemplo, el material insta a etiquetar a las personas o a sobreprotegerlas, apostando, en cambio, por tutorías entre iguales o que asuman las responsabilidades que les corresponden a cada edad.
Asimismo, el ejemplar, accesible desde la web de la entidad, aporta orientaciones para aplicar el diseño universal para el aprendizaje, que posibilita diseñar experiencias teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, y provee de herramientas, materiales y estrategias de aula para fomentar entornos de aprendizaje accesibles y participativos.
En esa línea, el material sugiere promover el aprendizaje basado en proyectos o el cooperativo y de tener en cuenta un buen contraste de colores, legibilidad en las letras o apoyos visuales para dar más facilidades en el aspecto gráfico.
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