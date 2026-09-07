La CEG rechaza la imposición del nuevo modelo de financiación y exige que Galicia no salga perjudicada

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se suma al rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el apoyo de Cataluña y Canarias y el voto favorable de la Administración General del Estado.

La reforma pretende sustituir un sistema vigente desde 2009 y caducado desde 2014, tras años de bloqueo y en medio del desacuerdo de la mayoría de las comunidades.

La organización empresarial cuestiona tanto el contenido como el procedimiento seguido por el Gobierno y considera que una reforma que condiciona los recursos para sanidad, educación y servicios sociales no puede salir adelante sin un «verdadero acuerdo multilateral». A su juicio, preocupa la vinculación política del nuevo esquema con los acuerdos alcanzados con Cataluña y el riesgo de que el reparto genere diferencias estructurales entre territorios.

«Galicia no puede convertirse en una comunidad de segundo nivel en materia de financiación, ni asumir una pérdida de recursos» como consecuencia de un modelo diseñado atendiendo prioritariamente a las necesidades o demandas particulares de otros territorios, advierte el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

La patronal admite que el incremento global de recursos para las autonomías es positivo, pero sostiene que no basta si el sistema consolida ganadores y perdedores.

El Gobierno defiende, por su parte, que la propuesta aportará casi 21.000 millones de euros adicionales y que ninguna comunidad perderá recursos respecto al modelo vigente.

La CEG reclama que los criterios de reparto reflejen la realidad gallega. Cita el envejecimiento, la dispersión territorial, la pérdida de población, la superficie, la orografía y el coste efectivo de prestar los servicios públicos. Son factores, sostiene, determinantes en una comunidad extensa, envejecida y con población muy repartida, donde la provisión de servicios esenciales resulta más costosa.

El empresariado gallego lleva además la discusión al terreno de la competitividad. Alerta de que un sistema basado en acuerdos bilaterales o singularidades territoriales puede traducirse en diferencias fiscales y financieras capaces de alterar las condiciones de competencia.

«Las empresas necesitan un marco estable, previsible y homogéneo para tomar decisiones de inversión, creación de empleo y crecimiento», señala Vieites.

Por ello, la CEG pide preservar la solidaridad, la suficiencia financiera, la equidad territorial, la corresponsabilidad fiscal y la lealtad institucional, y reclama al Gobierno que abandone cualquier planteamiento de imposición y reabra una negociación con todas las comunidades.

Con la reforma pendiente de su tramitación legislativa, la patronal sitúa ahora el foco en el Congreso. Considera que todavía existe margen para corregir los desequilibrios que aprecia en la propuesta y alcanzar un acuerdo más amplio. Galicia, insiste, necesita una financiación «suficiente, justa y estable» que garantice los servicios públicos y acompañe las necesidades de inversión y crecimiento del tejido productivo.

«No se puede aprobar un sistema para todos con el acuerdo de solo dos comunidades», concluye la CEG, que reclama que el nuevo modelo sirva para reforzar la cohesión territorial y no para ampliar las diferencias entre autonomías.