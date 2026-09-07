El Cañada Blanch de Londres inicia el curso sin clases de gallego tras 35 años de enseñanza

El curso ha comenzado en el Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres sin clases de Lengua y Literatura Gallegas, una materia que se impartía como optativa en el centro desde hace alrededor de 35 años. La situación ha provocado las críticas de la CIG-Ensino, que acusa tanto a la Consellería de Educación como al Ministerio de no garantizar la continuidad de estas enseñanzas.

La Xunta, por su parte, sostiene que mantiene intacto su compromiso de financiar al profesor durante este curso y señala al Ministerio como responsable de explicar por qué la asignatura no figura actualmente en la oferta del centro.

El Cañada Blanch depende del Ministerio de Educación y la enseñanza del gallego se articulaba mediante un convenio de colaboración con la Xunta. Según la información trasladada a la CIG por el subsecretario de Educación, Santiago Roura, el Ministerio decidió no renovar dicho acuerdo por «problemas con intervención».

Ante esta situación, la Xunta anunció en agosto una solución transitoria: asumir durante 2026-2027 el coste del docente, incluido el complemento de extranjería que hasta ahora sufragaba el Estado, a cambio de un compromiso ministerial para garantizar la continuidad del programa. El Gobierno gallego comunicó entonces que el Ministerio convocaría para el curso 2027-2028 una plaza estable y definitiva.

Sin embargo, la CIG denuncia que el curso ha arrancado sin que la materia pueda cursarse y asegura que tampoco aprecia movimientos que permitan garantizar su recuperación.

El sindicato recuerda que alrededor de 40 estudiantes de ESO, aproximadamente el 40% del alumnado de esa etapa, habían formalizado su matrícula en gallego.

A su juicio, la situación evidencia una «falta de compromiso» de ambas administraciones y pone en riesgo uno de los principales espacios de enseñanza y difusión de la lengua entre la comunidad gallega residente en Reino Unido.

La Consellería rechaza esa interpretación y asegura que está tramitando un nuevo convenio mediante el cual la Xunta asumirá las retribuciones del profesor durante este curso.

«Si la oferta de gallego no está disponible en el Cañada Blanch en estos momentos, es el Ministerio quien debe dar explicación, dado que el compromiso de la Xunta no ha cambiado», señala el departamento autonómico en una respuesta remitida a FARO.

Educación recalca además que fue el Ministerio el que decidió unilateralmente no firmar el convenio existente desde hace más de tres décadas. Añade que el conselleiro Román Rodríguez mantuvo contactos por carta con la ministra Milagros Tolón y con el subsecretario Santiago Roura para buscar una solución inmediata y asegurar la continuidad futura.

La CIG reclama ahora que se nombre de forma transitoria a un docente, financiado por cualquiera de las dos administraciones, y que la plaza estable se convoque cuanto antes. Mientras se completa la tramitación anunciada por la Xunta, la principal incógnita es cuándo podrán volver efectivamente las clases de gallego a las aulas del instituto londinense.