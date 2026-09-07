Besteiro propone un plan de choque dotado con 50 millones para la educación en Galicia

Los socialistas gallegos registraron este lunes en el Parlamento de Galicia un plan de choque para la educación gallega en el que proponen movilizar 50 millones de euros, el 1,6% del presupuesto de la Consellería de Educación, para incorporar 650 nuevos profesionales en las aulas y encarar obras «urgentes» en los centros educativos.

Así lo señaló el secretario xeral y portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien criticó el relato que la Xunta está haciendo acerca del inicio de curso. «Llevamos más de un mes escuchando hablar al conselleiro» (en alusión a Román Rodríguez, responsable de Educación) «de los milagros que nos esperan, con comparecencias hablando de cifras récord, con algún plan ya presentado dos veces», ironizó.

Ese relato, sostiene, no convence a la comunidad educativa. «Los docentes llegan al inicio de curso diciendo que las cuentas de la Consellería no se corresponden con más profesores reales en las aulas y las familias llevan meses dicinedo exactamente lo mismo: consolidar plazas no es crear plazas nuevas».

Plazas estructurales y a jornada completa

Frente a esas políticas, los socialistas proponen, según exponen en un comuincado, una inversión de 35 millones de euros para sumar a las aulas 650 profesionales, que incluirían 300 especialistas en Pedagogía Terapéutica; 150 en Audición y Lenguaje y 200 orientadores. «Cuando digo nuevos me refiero a que no son horas reeordenadas ni plazas que ya existían con otro nombre», aclara Besteiro, quien subraya que se trataría de «650 profesionais que hoy no están nas aulas y que estarían, con plaza estructural y la jornada completa», precisó.

Una segunda partida, dotada con 15 millones, se destinaría a un plan urgente de infraestructuras.

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En relación al curso universitario, el líder de los socialistas gallegos cuestionó que el Plan galego de financiamento se haya prorrogado un curso porque «aplazar un año» las cuentas no les otorga «estabilidad» a las instituciones. «Una universidad que non sabe cuánto va a ingresar dentro de tres años no puede planificar el relevo de su persoal ni ofrecerle continuidad a una investigadora nueva», alega.