El primer pleno del Parlamento gallego tras el parón veraniego se centrará en la vuelta al cole y la transferencia de la AP-9

El Parlamento de Galicia retoma los plenos tras el parón estival esta semana, una cita que tendrá lugar este martes y miércoles marcada por la vuelta al cole y la transferencia pendiente de la AP-9 a Galicia tras el acuerdo salido del Congreso.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecerá a petición propia para abordar el nuevo curso que comienza en la educación pública este miércoles, 9 de septiembre, con cerca de 300.000 alumnos. Enfrente, BNG y PSdeG reclaman mayor refuerzo de docentes, con atención a los alumnos con necesidades especiales.

Otro de los asuntos de mayor importancia, tal como recoge Europa Press, pasa por el traspaso pendiente de la AP-9 a Galicia. El BNG defenderá una proposición no de ley para buscar el apoyo de la Cámara al acuerdo del Congreso para el traspaso de la AP-9 y que «se inicie de manera inmediata» la Comisión Mixta de Transferencias con el fin de que se haga «efectivo» antes de que termine el año. Acusa al PP de «intentar boicotear» la transferencia con «mentiras y bulos».

En cambio, el PPdeG realizará una pregunta a la Xunta para denunciar que el acuerdo del Congreso «rompe por completo» con el texto original salido de la Cámara gallega, por lo que se insistirá «en volver» a esa declaración «unánime». Todo ello en un nuevo curso político que arranca con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y generales de 2027.

Los asuntos centrales para el PPdeG

De tal forma, en el pleno de los días 8 y 9 de septiembre, el PP presentará una proposición no de ley para que el Gobierno retire la reforma del estatuto marco del personal sanitario, realizada «de espaldas» a las comunidades y «rechazada de plano» por los profesionales.

Otra proposición denunciará que el Gobierno «castiga» a Galicia en materia de financiación de atención a menores migrantes no acompañados.

El PP también llevará al pleno la crítica al modelo de financiación «unilateral» propuesto por el Gobierno y a la modificación de la legislación de costas, que define como un «ataque frontal» al autogobierno gallego.

Las prioridades del BNG

Por su parte, la pregunta que realizará la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, versará sobre las «dificultades que sufren los gallegos» al hacerse la vida «cada vez más cuesta arriba» en materias como la cesta de la compra, el alquiler o el depósito del coche.

Otro tema a abordar será la financiación autonómica. Arremete contra que la Xunta no defiende los intereses de los gallegos, sino los «intereses electorales del PP».

Entre otros asuntos, el Bloque también solicita la comparecencia urgente del conselleiro de Sanidade tras un verano con falta de personal, cierre de camas y «colapso en urgencias», temas que se tratarán en una interpelación.

Las propuestas del PSdeG

Asimismo, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por las «medidas para combatir las emergencias que padece Galicia».

Los socialistas critican la visión «triunfalista y fuera de la realidad» de Rueda, por lo que presentará una iniciativa para conocer cómo está la situación de la gestión de biomasa. Otra proposición no de ley será acerca de impulso demográfico para un programa en el rural con incentivos en vivienda, empleo local y mejora de comunicaciones.

Una moción socialista versará sobre las necesidades de los centros educativos, mientras que también se denunciará que se quite una ambulancia al hospital del Salnés para llevarla a Sanxenxo, en lo que achaca a «colores políticos de gobierno municipales». Afea que el PP se niega a que Galicia pueda «reducir su deuda en 4.010 millones» mientras «escatima en docentes y en ambulancias».

Noticias relacionadas

Otra cuestión será una pregunta urgente sobre la «situación medieval» que padecen los internos de la residencia DomusVi de Monforte, con casos de sarna «desde hace más de dos meses» y que «sigue sin control».

Fuente: El Correo Gallego