Una nueva normativa europea obliga a las depuradoras a eliminar más microcontaminantes

Las depuradoras de aguas residuales en Galicia son responsables de buena parte de los vertidos que llegan a los ríos y al mar debido a su mal funcionamiento o a que están obsoletas. En una auditoría Augas de Galicia detectó en 2022 deficiencias en el 60 por ciento de las EDAR. Y ahora una nueva normativa de la UE eleva las exigencias sobre la depuración de aguas residuales pues obliga a eliminar una parte de los llamados microcontaminantes.

Estas sustancias pueden proceder de medicamentos, cosméticos, productos químicos o pesticidas. La directiva europea exige que las estaciones depuradoras de concellos de más de 150.000 habitantes o aquellas que den servicio a 10.000 vecinos, pero estén situadas en zonas sensibles, reduzcan al menos el 80 por ciento de los microcontaminantes que vierten a los ríos y al mar.

Sin embargo, un estudio en el que participan Rosa Montes y Rosario Rodil, de la Universidade de Santiago, y Juan Santos-Echeandia, del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO-CSIC, junto a investigadores de la Universidade do Porto y otros centros españoles, alerta de un agujero en el nuevo control europeo de las depuradoras. Advierten que eliminar el 80 por ciento de los microcontaminantes no significa que el agua final sea inocua.

Así, aseguran que en el proceso para destruir estos contaminantes pueden aparecer otras sustancias llamadas productos de transformación que podrían ser incluso más tóxicas que las originales. Por eso, los autores de esta investigación proponen no medir solo la calidad del agua que sale de las depuradoras por la cantidad de sustancias químicas que llevan, sino por sus efectos biológicos. Es decir, plantean analizar su impacto sobre algas o embriones de peces.

Según explican, destruir una molécula química puede generar otras moléculas nuevas. Por eso, los científicos dicen que no hay que fijarse solamente en cuánto contaminante desaparece, sino también en si después del tratamiento disminuye realmente la toxicidad del agua.