La Xunta desactiva la alerta naranja por episodio de calor para este domingo: solo se mantiene amarilla en Valdeorras

La Xunta ha desactivado la alerta naranja por episodio de calor para este domingo, en el que tampoco hay alerta roja prevista en ningún punto del territorio. Tan solo se mantiene la alerta amarilla en la zona de Valdeorras.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, según las predicciones remitidas por MeteoSalud y MeteoGalicia, en el marco del Plan de Actuacións da Xunta frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, para este domingo solo se mantiene el nivel amarillo en Valdeorras.

De esta forma, los municipios afectados por la alerta son O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

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Con todo, la Xunta ha recordado las recomendaciones en materia de salud, como la hidratación adecuada, evitar comidas copiosas, usar protección contra el sol, ropa cómoda o proteger a los grupos de riesgo (mayores y niños, enfermos crónicos, personas que toman determinados fármacos, personas con patologías determinadas, personas mayores que viven solas, trabajadores, etc.).

Fuente: El Correo Gallego