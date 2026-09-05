La industria alimentaria gallega se concentra: 329 empresas menos y 2.000 trabajadores más en cinco años

La industria alimentaria es una de las de mayor peso dentro del tejido productivo gallego: concentra aproximadamente uno de cada cuatro empleos industriales. Pero como el resto de sectores económicos, también está cambiando. Una de las transformaciones que refleja el Plan director del sector alimentario 2026-2028, aprobado a finales de julio, es un tejido con menos empresas y un número récord de trabajadores, señal de un proceso de concentración y consolidación del sector.

En 2020 había en Galicia 2.471 empresas dedicadas a la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas. En 2025 eran 2.142, es decir, 329 menos, una caída del 13,3%. En paralelo, el empleo no retrocede, sino que alcanza su máximo de la serie: las afiliaciones pasan de 33.348 a 35.307 el año pasado, casi 2.000 más en un lustro (+5,9%).

La pérdida no se reparte de forma homogénea. De esas 329 empresas menos, 327 corresponden a negocios sin asalariados o microempresas de menos de diez trabajadores, esto es, un abrumador 99,4%. Las compañías de diez o más empleados, en cambio, apenas varían: pasan de 452 a 450. El ajuste se concentra así prácticamente por completo en el escalón más pequeño del tejido empresarial, que el plan interpreta como una consolidación de las empresas existentes y un aumento de su tamaño medio. Las empresas de entre 10 y 49 empleados incluso aumentaron ligeramente, de 362 a 365; mientras que las de entre 50 y 249 bajaron de 70 a 66; y las 250 o más, de 20 a 19.

Si se relacionan ambas magnitudes, solo como referencia orientativa, se pasa de unas 13,5 afiliaciones por empresa en 2020 a unas 16,5 en 2025, alrededor de un 22% más.

Supermercados e hipermercados copan el mercado

El documento revela otra concentración, esta vez en el extremo final de la cadena. La gran distribución, es decir, los supermercados e hipermercados, supera el 80% del consumo alimentario en Galicia. El plan advierte de que ese peso creciente da a las cadenas más capacidad para imponer exigencias de precios, volúmenes, envases o certificaciones, limita la capacidad negociadora de las pymes y añade presión sobre sus márgenes.

El plan identifica también cambios en los hábitos de consumo. Por un lado, apunta a un aumento de la demanda de alimentos saludables, con menos azúcares y aditivos, y de la atención al origen, la sostenibilidad y la transparencia. Al mismo tiempo, gana terreno la comida lista para consumir y los formatos de conveniencia, impulsados por la falta de tiempo de los hogares y el aumento de la vida urbana.

En este escenario, el documento considera «irreversible» la tendencia al consumo plant-based o basado en productos vegetales y anticipa que seguirá creciendo en los próximos años. Galicia, señala, cuenta con una «posición privilegiada» para investigar y desarrollar proteínas vegetales, alimentos basados en microalgas y nuevos ingredientes funcionales (aquellos que aportan beneficios para la salud más allá de la nutrición básica), gracias a sus recursos naturales y a su capacidad biotecnológica. Incluso apunta a una vía intermedia con productos híbridos que combinen proteínas animales y vegetales, como forma de complementar la oferta tradicional y diversificarla.

A ello se suma el aprovechamiento de los subproductos, que la Xunta presenta como una vía para la innovación y la diversificación. Entre sus posibles usos cita el desarrollo de nuevos ingredientes, pero también destinos no dirigidos al consumo humano, como piensos, biofertilizantes, biogás o biomateriales. De hecho, el documento recoge el interés del sector en crear una plataforma de registro de subproductos, concebida como un inventario que facilite el intercambio seguro de materiales y su valorización circular.