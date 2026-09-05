Una incidencia en un Avlo en Santiago obliga a cancelarlo y a reubicar a sus pasajeros más de dos horas después
El suceso retrasó la salida de los pasajeros 2 horas y 20 minutos
Europa Press
Una incidencia técnica ha impedido que un Avlo con destino Madrid saliese de Santiago de Compostela esta tarde, provocando un retraso de unas 2 horas y 20 minutos a sus pasajeros, que finalmente fueron reubicados en otro tren.
Se trata del Avlo 04334, que cubre la ruta A Coruña-Madrid. Este realizó el recorrido hasta Santiago, desde donde tenía prevista su salida a las 16.26 horas. Sin embargo, una incidencia técnica ha imposibilitado que abandonase la ciudad, según han informado fuentes de Renfe consultadas.
El tren, que permanece estacionado en las vías de la estación, tuvo que ser finalmente suprimido. Por ello, sus pasajeros fueron trasladados a otro convoy, que partió de la capital gallega en torno a las 18.50 horas.
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