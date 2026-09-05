Una incidencia en un Avlo en Santiago obliga a cancelarlo y a reubicar a sus pasajeros más de dos horas después

Una incidencia técnica ha impedido que un Avlo con destino Madrid saliese de Santiago de Compostela esta tarde, provocando un retraso de unas 2 horas y 20 minutos a sus pasajeros, que finalmente fueron reubicados en otro tren.

Se trata del Avlo 04334, que cubre la ruta A Coruña-Madrid. Este realizó el recorrido hasta Santiago, desde donde tenía prevista su salida a las 16.26 horas. Sin embargo, una incidencia técnica ha imposibilitado que abandonase la ciudad, según han informado fuentes de Renfe consultadas.

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El tren, que permanece estacionado en las vías de la estación, tuvo que ser finalmente suprimido. Por ello, sus pasajeros fueron trasladados a otro convoy, que partió de la capital gallega en torno a las 18.50 horas.