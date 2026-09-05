Galicia implementará un programa de refuerzo para la transición de 6º de Primaria a Secundaria en el curso 2026/27

El paso del colegio al instituto suele representar uno de los principales cambios en la trayectoria académica del alumnado. Para acompañar esta transición y evitar que las dificultades acumuladas se trasladen a la nueva etapa, la Xunta pondrá en marcha un programa de refuerzo extraescolar dirigido a estudiantes de 6º de Primaria que precisen apoyo adicional.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, anunció la medida este sábado en Santiago, durante el encuentro La enseñanza gallega ante el impacto de la LOMLOE (2021-2026). La jornada reunió a responsables políticos, docentes y especialistas para analizar la aplicación de la ley educativa estatal cinco años después de su entrada en vigor.

Según explicó Rodríguez, la iniciativa comenzará a desarrollarse durante el curso 2026/27 y tendrá como objetivo consolidar los aprendizajes esenciales antes de que los estudiantes accedan a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La actuación estará destinada especialmente a quienes necesiten más acompañamiento educativo.

La Consellería no ha detallado todavía cómo se organizarán las actividades, cuántos centros participarán ni el número de alumnos que podrán beneficiarse del programa.

La nueva medida se incorporará a las actuaciones impulsadas por la Xunta para reforzar competencias básicas y acompañar al alumnado durante las distintas etapas de su formación. Entre ellas se encuentra el Plan MEGA de Mejora Educativa, dotado con 77 millones de euros para un periodo de cuatro años.

Este plan ya incluye iniciativas específicas para mejorar la lectura y las matemáticas, además de medidas de apoyo destinadas al alumnado extranjero. El programa anunciado para 6º de Primaria pretende completar estas actuaciones mediante una intervención centrada en el momento previo al cambio de etapa.

Rodríguez defendió una política educativa que sitúe al estudiante en el centro y que combine la adquisición de conocimientos con el reconocimiento del esfuerzo y el respaldo a quienes presentan mayores dificultades. También destacó la necesidad de apoyar al profesorado para que los alumnos puedan “aprender más y mejor”.

La Xunta cuestiona los efectos de la LOMLOE

Durante su intervención, el conselleiro volvió a expresar la posición crítica de la Xunta sobre la LOMLOE. Rodríguez atribuyó a la norma estatal efectos negativos sobre la calidad de la enseñanza, la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades, unas valoraciones formuladas en el marco de la jornada de análisis celebrada en Santiago.

El responsable autonómico recordó que el Gobierno gallego ya había advertido de una implantación que considera “precipitada y confusa”. Entre los problemas señalados citó la llegada tardía de los currículos, los cambios introducidos durante la aplicación de la ley, el aumento de la carga burocrática del profesorado y la ausencia, según afirmó, de una dotación económica específica.

Rodríguez sostuvo asimismo que la ley ha reducido la importancia concedida a los conocimientos y a la cultura del esfuerzo. También cuestionó que no se haya avanzado en la mejora de la carrera profesional docente y criticó tanto el planteamiento como el procedimiento seguido en este ámbito.

Frente a estas dificultades, el conselleiro reivindicó las medidas desarrolladas por Galicia durante los últimos cinco años. Entre ellas mencionó el refuerzo de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y la ponderación de estos estudiantes a efectos del cálculo de las ratios en las aulas, aplicada desde el curso 2024/25.

Esta medida forma parte del Acuerdo de mejora educativa alcanzado con los sindicatos, que también contempla una reducción progresiva de las ratios en las diferentes etapas y una reconfiguración del horario docente.

En el ámbito tecnológico, Rodríguez destacó la Ley de educación digital de Galicia, concebida para abordar la transformación digital de la enseñanza desde una perspectiva integral. La normativa presta atención a cuestiones como el bienestar digital, la privacidad, la protección de datos, la identidad digital, la intimidad y la accesibilidad universal.

La Consellería trabaja además en la puesta en marcha de una Oficina de Atención al Docente, planteada como un servicio de protección, asesoramiento y acompañamiento para el profesorado en el ejercicio de su labor profesional. Rodríguez también reiteró el compromiso de reforzar la autoridad docente y respaldar el trabajo de los equipos directivos.

La jornada contó con una conferencia de Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela. El programa se completó con una mesa redonda sobre la aplicación de la LOMLOE desde la perspectiva de los centros educativos.

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En ese debate participaron la inspectora educativa María Concepción Aramburu; el director del Colegio Plurilingüe Bragade de Oza-Cesuras, Israel Arranz, y el profesor de Geografía de Secundaria y exdirector del Instituto O Castro de Vigo, Víctor Costas Suárez.

Fuente: El Correo Gallego