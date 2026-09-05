El Banco de Terras ya tiene más parcelas alquiladas que disponibles tras sumar casi 1.000 arrendamientos en un año

Casi veinte años después de su puesta en marcha, el Banco de Terras alcanza su mayor volumen de parcelas arrendadas: 6.954, siete veces las que tenía una década atrás. Las alquiladas superan así a las que continúan disponibles para arrendamiento, que son 6.523 y apenas han variado en el último año

Este organismo, que entró en funcionamiento en 2007 con el objetivo de evitar el abandono de la tierra agraria y ponerla a disposición de quien quiera trabajarla, gestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas más que en el anterior balance, cuando había 19.173, lo que supone un incremento del 6,4%. La superficie, en cambio, solo crece un 2,4%, reflejo del tradicional minifundismo gallego: la extensión media de las parcelas baja de 0,37 a 0,36 hectáreas. En comparación con 2021, el cambio es todavía mayor: en estos cinco años, el Banco ha sumado 7.875 parcelas, un 62,8% más, mientras que la superficie media ha bajado de 0,46 a 0,36 hectáreas.

De todo ese patrimonio, a 30 de junio de este año había 6.954 parcelas arrendadas. Han aumentado un 16,6% en un año, desde las 5.966 que había a mediados de 2025, y son casi tres veces las aproximadamente 2.500 registradas en 2021.

Con todo, debido al alto número de parcelas inscritas, se fuerte incremento de los alquileres no ha bastado para reducir de forma apreciable la bolsa de terrenos disponibles. Siguen siendo 6.523, apenas 12 menos que hace un año y alrededor de un 16% más que en 2021. Otras 2.332 no son arrendables por contar, por ejemplo, con construcciones o depósitos, y 3.955 están todavía en procesos de incorporación, depuración de datos, inspección u otras situaciones.

A las ya alquiladas se suman otras 641 en proceso de arrendamiento, con lo que más de la mitad de las parcelas movilizables del Banco de Terras de la Xunta, el 53,8%, está ya arrendada o en trámite. Por superficie, la proporción sube al 61,3%.

Por otro lado, la mayoría de las que siguen disponibles ya han pasado por el procedimiento ordinario para tratar de encontrar arrendatario. De las 6.523, un total de 4.950, tres de cada cuatro, figuran como «disponibles sin concurrencia» porque ya pasaron por el procedimiento de adjudicación sin recibir solicitudes o sin que estas prosperasen. Esto implica que esas fincas pueden solicitarse durante todo el año, sin necesidad de esperar a las dos convocatorias ordinarias de mayo y noviembre.

Ourense lidera en número de parcelas, y A Coruña en superficie

Al territorializar los datos se aprecian grandes diferencias por provincias. Ourense es la que concentra más parcelas del Banco de Terras, con 7.787, pero A Coruña reúne la mayor superficie, con 2.616 hectáreas. La diferencia está en el tamaño: la finca media es de 0,26 hectáreas en Ourense, frente a 0,42 en A Coruña y 0,58 en Lugo. Pontevedra, por su parte, tiene las más pequeñas, con 0,23 hectáreas de media.

También varía mucho la salida de esas parcelas. En Ourense, alrededor de dos de cada tres fincas ofertadas están ya arrendadas, mientras que en A Coruña y Pontevedra ocurre prácticamente lo contrario: cerca de siete de cada diez continúan disponibles. Lugo se mueve en una situación de mayor equilibrio, con un reparto prácticamente a partes iguales entre alquiladas y disponibles. Además, Ourense concentra por sí sola seis de cada diez parcelas arrendadas de todo el Banco de Terras. Por su parte, el precio medio del alquiler oscila entre los 24 euros por parcela de Ourense y los 67 de Lugo. En A Coruña, por su parte, está en los 57 euros; y en Pontevedra, en 36.