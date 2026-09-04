Nuevo sistema
El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades
La Xunta censura la falta de sentido de Estado de Moncloa por no aceptar ningún cambio propuesto por las autonomías
El Gobierno ha dado un paso pendiente desde el año 2014, cuando caducó el actual modelo de financiación autonómica. Con solo el voto a favor de Cataluña y Canarias —el resto de las comunidades autónomas se opuso, incluso dos del PSOE— el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado un nuevo sistema que todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso antes de que entre en vigor, que Moncloa quiere que sea en enero de 2027. La Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso al frente, intentó hacer un boicot, pero las autonomías del PP se desentendieron y acudieron a la reunión del CPFF para expresar su no rotundo a un modelo, sostienen, hecho a la medida de Cataluña por Esquerra Republicana.
En caso de que este nuevo modelo salga adelante, que dependerá de si el Gobierno recibe el apoyo de la mayoría absoluta en las Cortes, la financiación autonómica se incrementaría el próximo en casi 21.000 millones de euros con respecto al sistema vigente.
El modelo, en todo caso, nace cojo porque todas las comunidades autónomas, salvo dos, han votado en contra. Al Gobierno le bastaba con que solo apoyara su sistema un territorio, pues su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se eleva al 50%. Rechazaron la nueva financiación las demás autonomías, las del PP en bloque y hasta dos gobernadas por el PSOE: Asturias y Castilla-La Mancha. Además, no está claro que Moncloa tenga el respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso, pues Junts no está por la labor.
Tras la reunión, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, censuró la «falta de sentido de Estado» por parte del Gobierno central por mantener un modelo de financiación autonómica pese al rechazo de todas las autonomías salvo Cataluña y Canarias. «No se ha cambiado nada de la propuesta inicial porque el Gobierno no puede cambiar nada tras el acuerdo con el independentismo catalán».
En todo caso, las comunidades presididas por el PP, que son la mayoría y que han votado hoy, junto con las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, en contra la nueva financiación autonómica, esperan que el Congreso no apruebe esta reforma, aunque haya sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal.
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