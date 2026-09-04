METEO
Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
En las primeras horas del día sí habrá presencia de nubes bajas y brumas en el litoral norte, aunque tenderán a desaparecer conforme avance la jornada
David Suárez
Galicia afronta este viernes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas. Si ayer la Xunta activaba la alerta roja y naranja por este fenómeno debido a un nuevo episodio de calor extremo, la predicción de hoy obliga a la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade a mantener activos esos avisos en los siguientes puntos de nuestro territorio.
El nivel máximo, alerta roja, continúa en el interior de Pontevedra, mientras que hay aviso naranja en el noroeste de A Coruña y en la zona de montaña de Ourense. Además, permanecen en nivel amarillo Valdeorras y la montaña de Lugo, por lo que buena parte del interior gallego seguirá teniendo que extremar las precauciones ante el calor.
Un viernes de intenso calor
La previsión de Meteogalicia apunta a un viernes generalmente estable, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de Galicia. En las primeras horas del día sí habrá presencia de nubes bajas y brumas en el litoral norte, más abundantes en esta zona, aunque tenderán a desaparecer conforme avance la jornada.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán ligeramente o de forma moderada, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en el interior. En Vigo, Pontevedra o Ferrol superarán los 30 grados, mientras que en Lugo y Santiago los mercurios pasarán los 35. La ciudad gallega donde más calor hará será de nuevo Ourense, donde este viernes se espera que lleguen a los 40 grados a la sombra.
Recomendaciones para evitar sustos
Por segundo día consecutivo, las altas temperaturas se van a dejar sentir en Galicia. Ante todo episodio de calor extremo, las autoridades siempre recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, así como beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. También es importante no dejar nunca a niños, personas mayores o mascotas dentro de vehículos, aunque sea durante pocos minutos, para prevenir accidentes y golpes de calor.
Fuente: El Correo Gallego
- Ayudas de hasta 500 euros para conciliar en Galicia: quién puede pedir el Bono Concilia Familia y cómo solicitarlo
- La mayor aerolínea del mundo confirma su ruta entre Oporto y su 'hub' con más de 100 destinos propios
- La Xunta congela las ayudas a los comedores escolares gestionados por las Anpas pese al incremento del precio de los menús
- Así será por dentro el nuevo San Caetano: silla para el jefe por 850 euros y papeleras a 700 euros cada una
- El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
- La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas
- Sogama dispara un 37 por ciento sus pérdidas en un año pese a incrementar el canon de basura a los concellos
- Cada día lectivo, y con el curso ya empezado, se incorporan de media 15 alumnos extranjeros al sistema educativo gallego