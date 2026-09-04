Galicia consolida la mayor red de playas sin humo de España: uno de cada cuatro arenales está libre de tabaco

Galicia ha consolidado la red de playas sin humo más extensa de España, con 249 arenales y puertos adheridos al programa y 85 municipios participantes. Según destacó este viernes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la comunidad concentra actualmente uno de cada cuatro arenales libres de tabaco del país.

El responsable sanitario de la Xunta participó en Begonte en la entrega de diplomas de la Rede Galega de Praias sen Fume a los municipios reconocidos con la categoría de oro. Durante el acto avanzó que Sanidade trabaja junto con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en la elaboración de una normativa común que facilite a los concellos la regulación de posibles sanciones.

El objetivo, explicó Gómez Caamaño, es dar «más fuerza y seguridad jurídica» al programa y reforzar las medidas frente al consumo de tabaco en estos espacios. La Xunta toma como referencia modelos ya implantados en ciudades como Barcelona o San Sebastián.

La iniciativa se enmarca además en la estrategia gallega de prevención de las adicciones. El conselleiro recordó la reciente aprobación de la ley de protección de la salud de los menores y prevención de conductas adictivas, una norma que, según defendió, sitúa a Galicia «a la vanguardia de Europa» en este ámbito.

«No solo se trata de delimitar nuevos espacios libres de humo, sino de proteger a nuestros menores de esa adicción», señaló. Entre las medidas de la normativa figura la prohibición de vender cigarrillos electrónicos o vapeadores a menores.

De 19 municipios a 85 en una década

La red gallega de playas sin humo nació en 2016 con la participación de 19 ayuntamientos. Diez años después, el programa se ha extendido hasta 85 municipios y 249 playas y puertos, entre ellos 39 playas fluviales.

Una de ellas es la de Begonte, escenario este viernes del acto institucional y adherida a la iniciativa desde 2018.

La Consellería de Sanidade define el programa como un ejemplo de política pública preventiva y recuerda que ha sido reconocido por el Ministerio de Sanidad como Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud, además de servir como referencia para iniciativas similares en otras comunidades autónomas.

Este año, la Xunta ha distinguido especialmente a 49 municipios con la categoría de oro, reservada para aquellos que han declarado libres de humo el 100% de sus arenales.

Por provincias, 18 de estos municipios se encuentran en A Coruña, diez en Lugo, ocho en Ourense y 13 en Pontevedra.

En A Coruña cuentan con esta distinción Cedeira, Cabanas, Corcubión, Fene, Laxe, Mañón, Noia, Oleiros, Ponteceso, Pontedeume, Rianxo, Valdoviño, Bergondo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Dumbría, Malpica de Bergantiños y Muros.

En Lugo forman parte de la categoría de oro Barreiros, Cervo, Begonte, Castro de Rei, Chantada, Cospeito, Mondoñedo, Outeiro de Rei, O Saviñao y O Vicedo.

En Ourense están Bande, Avión, Castro Caldelas, Vilariño de Conso, Beariz, Laza, A Veiga y Castrelo de Miño.

La relación de Pontevedra incluye Cerdedo-Cotobade, Lalín, A Guarda, Baiona, Ponteareas, Ponte Caldelas, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilaboa, Mondariz, Catoira y A Lama.