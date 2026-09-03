El PSdeG ve en el refuerzo del control económico sobre las universidades un «ataque frontal» a su autonomía

Para los socialistas gallegos, la decisión de la Xunta anunciada el pasado martes de reforzar el control económico sobre las tres universidades gallegas a través de sus Consejos Sociales es un «nuevo ataque frontal» contra estas instituciones y su «independencia». Así lo ha criticado la mañana del jueves el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Aitor Bouza, que ha aseverado que el Gobierno gallego debería estar más preocupado en dotar a las universidades de financiación suficiente.

«La educación pública es un derecho fundamental y lo que necesita son recursos, no intervencionismo absoluto por parte de una Xunta que lo único que pretende es controlar las universidades públicas», ha afeado. Para Bouza, con esta medida el Ejecutivo autonómico que dirige Alfonso Rueda «ataca frontalmente una salvaguarda que lleva muchísimos años vigente, la autonomía universitaria».

Así, ha lamentado que, mientras la Xunta propone obligar a las universidades a someter sus cuentas a auditorías externas anuales, prorroga hasta 2027 el actual Plan de Financiación Universitaria y apenas ha iniciado la redacción del siguiente, para el período 2028-2032. Todo ello, ha recordado, en un contexto en el que las universidades advierten de que los fondos estructurales que reciben son insuficientes.

El PSdeG llevará esta cuestión a la Cámara

En este contexto, Aitor Bouza ha avanzado que su formación llevará esta cuestión al Parlamento gallego «para reivindicar y trabajar en lo que realmente le preocupa a las universidades, al profesorado y a los estudiantes: un plan de financiación adecuado a las necesidades reales y efectivas de nuestras instituciones académicas». «En esto debería estar trabajando la Xunta de Rueda, y no en atacar su autonomía y su independencia», ha zanjado al respecto el diputado socialista.