Las granjas gallegas, en la élite española por la calidad de su leche: así lo consiguen

Galicia se afianza como la gran potencia láctea de España. Concentra más de la mitad de las granjas activas y cada vez tiene más peso en la producción de leche, aportando cuatro de cada diez litros entregados por los ganaderos a la industria en el conjunto del país. Pero, más allá de liderar en cantidad, también destaca en calidad: la de los cerca de 9 millones de litros que, de media, ponen cada día en el mercado sus 4.800 ganaderías.

Es un parámetro que se mide fundamentalmente por la presencia de materia grasa y proteína, dos componentes muy valorados por la industria. Y es que dos litros de leche con distinta concentración de estos sólidos pueden producir cantidades diferentes de derivados lácteos. La grasa y la proteína son especialmente valiosas para elaborar mantequilla, nata, yogures o quesos. Cuanto mayor sea el porcentaje, mejor. De ahí que, más allá del precio base, las industrias paguen a los ganaderos una cantidad adicional en función de la presencia de estos componentes. Esto es: no solo importa la cantidad de leche producida, sino que la calidad es esencial para impulsar la rentabilidad de las ganaderías.

Y Galicia, en global (no todas las granjas están al mismo nivel), saca un sobresaliente cuando las que se examinan en calidad son las explotaciones de España. Según los datos que publica el Ministerio de Agricultura, la leche entregada en junio alcanzó un porcentaje medio de materia grasa del 3,81%, lo que sitúa a Galicia en el podio nacional. También figura en los primeros puestos del ranking en proteína, con un 3,33% en junio.

¿Qué marca la diferencia?

La mayor o menor presencia de estos componentes depende de una serie de factores. La genética y la raza influyen. Por ejemplo, las vacas Jersey producen leche con porcentajes de grasa y proteína mayores que las Holstein. La salud del animal, su bienestar y el manejo también tienen peso. Y uno de los aspectos de mayor relevancia es la alimentación. Ahí juega un papel esencial disponer de buenos forrajes que aporten energía y fibra al animal, frente a una dieta basada en los concentrados.

Reto: alcanzar a otros países europeos

En Galicia hay granjas que están en la élite y otras con más margen de mejora, aunque todas enfrentan el reto de incrementar los porcentajes de grasa y proteína para responder a las demandas de la industria, ante las perspectivas de una creciente apuesta por la elaboración de quesos. También para acercarse a los niveles que alcanzan los ganaderos en otras regiones productoras de Europa. En materia grasa hay un grupo de países que superan el 4%, liderados por Dinamarca, Países Bajos e Irlanda. Son los que destacan también por el contenido en proteína, con registros entre el 3,5 y 3,6%.

Un factor que ha contribuido a que Galicia, novena región productora de leche de Europa, no esté en primera línea es una mayor apuesta por la cantidad que por la calidad entre los ganaderos. Pero también ha influido el hecho de contar con industrias más orientadas a la leche líquida y menos a la producción de derivados que aporten valor añadido.

Arriba en calidad, a la cola en precios

Aun con todo, eso no quita que las granjas gallegas puedan presumir del lugar que ocupan en el ranking nacional, en el que, pese a la calidad del oro blanco del campo, siguen a la cola en precios. En junio recibieron una media de 44,9 céntimos por litro tras el fuerte ajuste a la baja que trajeron los contratos renovados en abril. Galicia percibe unos 2 céntimos por litro menos que la media española y hasta 6 céntimos menos que el País Vasco, 5,5 céntimos menos que Asturias y 4,5 céntimos menos que los ganaderos andaluces.

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La brecha no se cierra. Los datos constatan que en las comunidades donde la industria transformadora es de base cooperativa y propiedad de los ganaderos los precios son mayores. Es el caso de Asturias con Central Lechera Asturiana o de Andalucía, con COVAP.

Fuente: El Correo Gallego