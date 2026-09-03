Galicia recibirá 19 millones del Gobierno central para paliar las consecuencias de los incendios de 2025

El Gobierno central ha asignado este jueves a Galicia una partida de 18,9 millones de euros para ayudar a la recuperación tras los incendios de 2025. Este dinero, tal y como han explicado desde el Ministerio de Hacienda en un comunicado, procede de los 120,55 millones asignados a España de Fondo de Solidaridad de la Unión Europea el pasado mes de julio para acometer estas actuaciones.

El reparto de esta partida millonaria, explican desde el Ejecutivo Central, se ha realizado en función de la estimación de gasto elegible incurrido por la Administración General del Estado y las distintas administraciones autonómicas en las tareas de extinción y recuperación. En el caso de las comunidades autónomas, Castilla y León y Galicia son las que mayor volumen de gasto asociado a la catástrofe han reportado.

De este modo, Galicia recibirá 18,9 millones para financiar los gastos derivados de la tercera oleada de incendios que azotó al país el año pasado, a partir del 8 de agosto, fecha a partir de la que pasan a ser subvencionables. Asimismo, desde el Gobierno explican que dentro del procedimiento habitual del Fondo de Solidaridad, la Comisión Europea aprobó en junio un anticipo de 30,13 millones de euros (el 25% de la ayuda total), de los que Galicia recibirá cerca de 4,8 millones, que, a su vez, supone el 25% de la ayuda total que recibirá esa comunidad.

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España recibe el 84% del total

En esta ocasión, España ha recibido buena parte de los fondos de la UE para hacer frente a las consecuencias de desastres naturales y emergencias graves, acaparando el 84% de un paquete que en total ascendía a 144 millones. El resto de la partida se destinó a Rumanía, con motivo de las inundaciones que afectaron al país en mayo de 2025, y a Chipre, azotada también por el fuego en julio del verano pasado.